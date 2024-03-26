Объем производства высокотехнологичной продукции в Москве вырос почти в четыре раза

В январе 2024 г. рост производства столичной электроники, компьютеров и оптических изделий превысил 296% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Каждое третье предприятие в Москве – высокотехнологичное. Здесь производят полупроводниковые приборы, RFID-продукцию, чипы, электронные схемы, платы, коммуникационную аппаратуру и другие изделия.

«Выпуском компьютеров и электроники в столице занимаются около 370 компаний, на которых работают свыше 30 тыс. человек. В январе они нарастили производство почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгрузки увеличился более чем в 1,5 раза, во многом благодаря росту количества отгруженного коммуникационного оборудования в 2,5 раза и бытовой электроники – более чем в четыре раза по сравнению с январем 2023 г.», – сказал Владимир Ефимов.

Для развития суверенитета в высокотехнологичных отраслях город предоставляет промышленникам свыше 20 мер поддержки, включая выдачу льготных займов сроком до пяти лет по сниженной ставке. Так, в 2023 г. его получил столичный производитель RFID-продукции ISBC, благодаря чему компания сможет закупить дополнительные единицы передового оборудования.

Предприятие разрабатывает и производит инновационные продукты для социально значимых учреждений, в том числе для образовательных и культурных.

«Компания ISBC в 2023 г. выпустила более 250 тыс. школьных смарт-карт, RFID-брелоков, попсокетов и браслетов для школ Москвы и других регионов России. Карты столичной компании используются в качестве пропуска в школу, для оплаты питания, к ней также можно привязать проездной. Устройство позволяет бесплатно или со скидкой посещать некоторые музеи и выставочные залы», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Школьные карты ISBC сегодня применяют в 25 регионах России, от Калининградской области до Сахалина. В частности, в прошлом году изготовитель выпустил в Северодвинске специальный тираж школьных карт с уникальным дизайном – изображением работ победителей конкурса детских рисунков «Счастливый билет».

Для столичного проекта «Москвенок» компания поставляет не только смарт-карты, но и силиконовые браслеты и брелоки, которые полностью дублируют функционал карты и позволяют выбрать наиболее удобный формат для каждого ребенка. Устройства сделаны из износостойких и гипоаллергенных материалов, а также имеют специальное защитное покрытие. В ближайшее время планируется переход всех идентификаторов, в том числе браслетов и брелоков, на российские чипы.