Инновационные решения и рост объемов производства: как в столице развивается машиностроение

Московские производители оборудования при поддержке города продолжают увеличивать ассортимент выпускаемой продукции, наращивать объемы производства и разрабатывать инновационные решения для различных отраслей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Свыше 260 производителей обеспечивают рынок машинами общего назначения, турбинами, насосами, литейным, лифтовым оборудованием и другими изделиями. В прошлом году они на четверть нарастили объемы выпуска продукции по сравнению с 2022-м. Рост обусловлен повышенным спросом и расширением ассортимента. Например, московский производитель грузоподъемного оборудования начал выпуск современных автоматизированных систем хранения металла. Они позволяют экономить время загрузки, трудовые ресурсы и площадь производственного помещения за счет небольших габаритов», – сказал Владислав Овчинский.

Разработанная на предприятии Panda Lift новинка – это автоматизированный склад, в котором на палетах хранится листовой металл разных номенклатур. Оператор на стойке управления выбирает палету с нужной номенклатурой, и металл автоматически подается в зону выгрузки. Количество палет и высота автоматического склада определяется потребностью заказчика. В ближайшее время компания планирует масштабировать систему для работы с листовым материалом, длинномерами и грузами другого типа. Первые автоматизированные системы уже поставлены на российские производства в рамках заключенных контрактов.

«Благоприятные условия для развития производства в Москве способствовали созданию новых рабочих мест, что привело к росту штата компании более чем на 60 процентов за последние два года. Мы твердо настроены расти дальше, развивая отрасль и выходя на новые рынки СНГ и ближнего зарубежья», – отметил руководитель предприятия Антон Прудников.

Другой столичный производитель оборудования и готовых линий для приготовления жидкой, вязкой и густой продукции косметического, пищевого, медицинского и технического назначения – компания «Основа» – за прошлый год нарастила объемы производства на 118%. По итогам 2023 г. предприятие выпустило около 250 единиц линий и оборудования. Рост во многом обеспечен за счет увеличения производства линий для выпуска косметики – до 22 единиц. Эта установка имеет блочно-модульную конструкцию с быстроразъемными соединениями, что обеспечивает простую перенастройку на производство различных продуктов или расширение производства. Линия выпускает и фасует кремы, мази, маски, гели и другие косметические препараты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год вырос на 18,5%.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.