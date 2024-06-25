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«Московская техническая школа» открыла новые курсы по робототехнике и сенсорике»

Образовательный проект «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским университетом (НИУ) «МЭИ» открыл новые курсы в рамках модуля «Робототехника и сенсорика». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Применение роботов актуально сегодня во многих отраслях экономики, в частности промышленности, транспорте и логистике. Автоматизация позволяет повышать эффективность рабочих процессов и значительно снижать влияние человеческого фактора. Развитие профкомпетенций сотрудников — одно из ключевых условий роста отрасли, поэтому с 2022 года “Московская техническая школа” предлагает инженерам столицы образовательные программы в рамках направления “Робототехника и сенсорика”. Модуль динамично развивается и расширяется — недавно было запущено два новых курса. Теперь в портфеле проекта 17 разнообразных программ, направленных на подготовку специалистов в области разработки, создания автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими», — сказал Владислав Овчинский.

Так, очный курс «Этическое обеспечение исследований с участием людей для разработчиков приборов и технологий» направлен на формирование у инженеров профессиональных компетенций в области оценки статуса научных проектов и подготовки методических и документальных решений для неклинических наблюдений с участием добровольцев. Он рассчитан на 16 академических часов.

«Учебный курс подготовлен специально для тех, кто придумывает и конструирует новые технические решения. Он состоит из трех модулей, в каждом из которых три компактные лекции. Курс поможет лучше оценивать статус научных проектов и готовить методические и документальные решения для неклинических наблюдений с участием условно здоровых добровольцев. Его краткость в сочетании с четкой структурой поможет лучшему усвоению информации», — сказал профессор кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин НИУ «МЭИ», доктор биологических наук Олег Кубряк.

Очно-дистанционная программа «Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях» нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды. Курс представляет комплексный подход в изучении колесных роботов и предлагает получить передовой опыт обучения на реальном полигоне. Программа рассчитана на 32 академических часа.

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По словам инженера первой категории кафедры радиотехнических систем, руководителя платформы «Робовейник» НИУ «МЭИ» Олега Глухова, курс открывает новую страницу в истории развития городских интеллектуальных транспортных систем. На специализированной платформе не только обеспечены условия для практической реализации мультиагентного взаимодействия автомобилей-роботов, но и есть возможность погрузиться в реальный процесс проектирования будущего городского транспорта. При этом основная цель — обучить новое поколение инженеров, способных применять современные технологии для создания безопасных, эффективных и умных транспортных систем.

Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, Правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня проект предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение в «МТШ» прошли свыше 2,2 тыс. инженеров.

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