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Производитель микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году

Компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – завод «Микрон» – зарегистрировала 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 г. Это в два раза больше, чем в 2022 г.. В числе разработок – первый импортозамещающий российский RISC-V микроконтроллер. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщил, что микроэлектроника входит в число наиболее динамично развивающихся отраслей столицы.

«Действующие в Москве меры поддержки позволяют промышленникам города демонстрировать высокие результаты. Один из таких инструментов – присвоение статуса резидента ОЭЗ, который дает значительные налоговые льготы. Благодаря такому спецстатусу компании могут направлять сэкономленные средства в развитие производства, увеличение объемов выпуска, а также на разработку инновационной продукции и получение патентов на нее. Так, по итогам 2023 г. один из производителей микроэлектроники, которому в 2015 г. присвоили статус резидента, зарегистрировал в два раза больше объектов интеллектуальной собственности, чем в 2022 г., и получил патенты на 16 разработок. Кроме того, сегодня предприятие входит в число участников кластера фотоники и микроэлектроники», – отметил Владислав Овчинский.

Среди новых объектов интеллектуальной собственности завода – два патента на устройства в области вычислительной техники и 14 свидетельств о государственной регистрации интегральных микросхем, выданных Роспатентом.

«Сегодня у производителя более 40 действующих патентов и 44 свидетельства по ключевым продуктам, прошедшим государственную регистрацию. Резидент ведет активную работу по замещению импортной компонентной базы и материалов – им апробировано и аттестовано 26 российских материалов для производства микроэлектроники, которые ранее завод приобретал у зарубежных поставщиков», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Одной из разработок, вошедших в российский Реестр интегральных микросхем, стал первый отечественный RISC-V микроконтроллер МИК32 АМУР, предназначенный для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей.

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Цифровизация

«Из 16 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности два направлены на повышение быстродействия транзисторов и устойчивости цифровых устройств к сбоям при обработке данных – двухвходовый логический элемент контроля на четность и устройство формирования и восстановления модифицированного кода Хемминга. Также зарегистрированы 14 новых интегральных схем для автоэлектроники, устройств бесперебойного питания, электронной аппаратуры», – сказала генеральный директор завода Гульнара Хасьянова.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.

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