Микросхемы и «умные» метки: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил производство почти 60 новых изделий в 2023 году

Микросхемы управления питанием, составные транзисторы с большой нагрузочной способностью, RFID-метки для экстремальных условий эксплуатации – по итогам 2023 г. резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завод «Микрон» приступил к серийному производству 59 новых изделий для промышленного применения. Продуктовая линейка предприятия включает более 800 типономиналов, в том числе 30 изделий, включенных в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Столичные предприятия активно увеличивают выпуск высокотехнологичной продукции. Так, по итогам 2023 г. производители микроэлектроники нарастили объемы на 25,2%. Значительный вклад вносят предприятия кластера фотоники и микроэлектроники, многие из которых расположены на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Например, компания «Микрон» выпустила в 2023 г. 59 новых изделий. Объем производства чип-модулей для идентификационных документов и банковских карт составил 7,5 млн, из них почти 4 млн – для загранпаспортов нового поколения. Как резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания получает значительные налоговые и другие преференции: с 2015 г. объем льгот предприятия составил около 1,6 млрд руб.», – отметил Владислав Овчинский.

Предприятие является единственным в России производителем микросхем с топологией 180-90 нанометров. Его чипы используются в банковских картах «Мир», загранпаспортах, водительских удостоверениях, транспортной карте «Тройка», школьной карте «Москвенок».

Среди серийной продукции завода, которая необходима отечественным прибористам для локализации своих изделий и обеспечения задач технологического суверенитета, – микросхемы управления питанием для использования в силовой электронике, микросхемы логики и транзисторы Дарлингтона с большой нагрузочной способностью, а также 31 RFID-метка для различного использования.

«“Микрон” производит необходимую компонентную базу, которая увеличивает возможности локализации для отечественных производителей приборов и устройств. Предприятие активно занимается импортозамещением применяемых в производстве сверхчистых материалов, газов и смесей для микроэлектроники. Так, резидент заместил отечественными аналогами 26 импортных материалов. До конца 2025 г. «Микрон» готов полностью перейти на использование российских сверхчистых материалов, активно вкладываясь в свое развитие», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Ежегодно мы осваиваем более 40 изделий и модификаций. Наши новые серийные изделия помогут прибористам в локализации своих изделий для обеспечения задач технологического суверенитета в радиоэлектронной аппаратуре промышленного и бытового применения, в том числе в автопроме», – сказала генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова.

***

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.

Предприятия со статусом резидента ОЭЗ «Технополис Москва» освобождаются от уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов, налог на прибыль платят по ставке 2% процента вместо 20%. На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, освобождающий резидентов от уплаты НДС и импортных пошлин на момент ввоза, размещения и использования товаров в оборудованной зоне таможенного контроля.