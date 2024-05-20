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«Московская техническая школа» запустила новый образовательный курс по направлению «Беспилотный транспорт»

Образовательный проект «Московская техническая школа» совместно с Московским Политехом запустили очный курс по эксплуатации БАС. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Развитие индустрии беспилотного транспорта — одна из стратегических задач столичных властей. В тесной коммуникации с научными организациями и бизнесом мы создаем в городе условия для формирования инновационной технической среды, способствующей прогрессу отрасли. Так, в прошлом году в индустриальном парке “Руднево” был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем, а в рамках “Московской технической школы” началось обучение по направлению “Беспилотный транспорт”. Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних — “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”, который “МТШ” открыла совместно с Московским политехом», — отметил Владислав Овчинский.

Очная программа рассчитана на 252 академических часа, из которых 38 рассчитаны на летную практику. Обучение позволит инженерам получить актуальные навыки и знания в работе с гражданскими БПЛА со взлетной массой до 30 килограммов. Так, после курса специалист сможет диагностировать техническое состояние и ремонтировать радиоэлектронную аппаратуру, подготавливать аппарат к полетам и управлять им.

«Наша главная задача – подготовить специалиста всесторонне, комплексно, так, чтобы при необходимости работы с незнакомыми ему после окончания обучения беспилотными авиационными системами для успешной их эксплуатации специалисту понадобилось вникнуть лишь в субъективные нюансы. А для этого необходима надежная база, фундамент. Возведение такого фундамента – приоритет в нашей программе обучения. Мы четко осознаем, что готовим тех, кто в будущем будет развивать эту перспективную отрасль» – сказал начальник отдела эксплуатации и испытаний БАС компании ИрбисСкайТех, инженер Московского политехнического университета Иван Терехов.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 г. совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня проект предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение в «МТШ» прошли свыше 2,2 тыс. инженеров.

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