Анатолий Гарбузов: Карачаровский механический завод и Сбербанк договорились о сотрудничестве по цифровизации жилья

Карачаровский механический завод и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения современных технологий, автоматизации процессов управления жилым фондом, предоставления собственникам жилья онлайн-сервисов для обеспечения комфортного проживания, в том числе с помощью технологий «Умного дома Sber». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Партнерство, в том числе, направлено на развитие инновационных сервисов управления объектами недвижимости, повышение энергоэффективности зданий, обеспечение комплексной безопасности и расширение необходимой инженерной и социальной инфраструктуры.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина промышленные предприятия столицы продолжают разрабатывать уникальные технологии, развивать сотрудничество с отечественными производителями и интеграторами высокотехнологичных решений. Партнерство со Сбербанком позволит ускорить разработку и внедрение современных систем, что поможет сделать жизнь в Москве ещё более комфортной, а эксплуатирующим организациям даст экономию и рост качества услуг», – сказал Анатолий Гарбузов.

В рамках партнерства стороны рассматривают интеграцию в рамках следующих цифровых решений Сбербанка: программно-аппаратный комплекс по мониторингу и управлению недвижимостью — цифровой сервис на базе искусственного интеллекта в режиме реального времени обеспечивает диспетчеризацию на объектах, а также помогает оптимизировать потребление энергоресурсов. Смарт-плаформа позволяет создать единую систему для анализа и управления процессами диспетчеризации помещений, инженерных коммуникаций и оборудования; экосистема «Умный дом Sber», позволяющая жителям комфортно с помощью голоса и сценариев управлять светом, климатом, доступом в квартиру и на территорию ЖК.

«Вместе с правительством Москвы и столичными предприятиями мы создаем для жителей мегаполиса комфортную среду, в которой привычные вещи — электричество, отопление, домофон и лифты — становятся частью живого, умного города. Сегодняшнее соглашение — отличный пример того, что инновации могут быть не далекими и непонятными, а по-настоящему полезными и близкими каждому человеку. Наше сотрудничество призвано сделать жизнь в столичном регионе еще удобнее и безопаснее», – сказал председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.