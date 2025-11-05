Получите все материалы CNews по ключевому слову
Качапин Илья
СОБЫТИЯ
|05.11.2025
|Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла 1
|07.12.2023
|Более 30 тыс. тонн вышедшей из строя электроники переработала московская компания 1
Качапин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1190 1
|Овчинский Владислав 229 1
