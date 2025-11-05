Разделы

Качапин Илья


СОБЫТИЯ


05.11.2025 Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла 1
07.12.2023 Более 30 тыс. тонн вышедшей из строя электроники переработала московская компания 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Качапин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 4 1
Акрон ГК - Вторалюминпродукт ПК 5 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2692 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 420 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 253 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1190 1
Овчинский Владислав 229 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45407 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4293 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5857 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54557 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5243 1
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 25 1
