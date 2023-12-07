Более 30 тыс. тонн вышедшей из строя электроники переработала московская компания

Московский промышленный комплекс по переработке «Вторалюминпродукт» за девять месяцев 2023 г. утилизировал почти на 20% больше электроники по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Московские компании активно поддерживают экополитику города – переходят на экологичные технологии, сокращают использование ресурсов, вовлекая отходы во вторичный оборот. Одной из них является промышленный комплекс «Вторалюминпродукт», который занимается сбором и утилизацией всех видов металлосодержащих отходов. За три квартала текущего года компания утилизировала свыше 30 тыс. тонн электротехнического оборудования. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2022 г.», – сказал Владислав Овчинский.

Компания работает более 25 лет. Сегодня ее производственные мощности способны перерабатывать до 650 тыс. тонн в год всех видов металлосодержащих отходов. Кроме того, современные технологии производства позволяют извлекать до 98% черных и цветных металлов, которые можно использовать повторно при создании товаров промышленного и бытового назначения.

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Предприятие следует принципам экономики замкнутого цикла и осуществляет в рамках своего производства разработку, внедрение и реализацию инновационных промышленных решений по утилизации и переработке.

«Рост объема утилизации электроники связан в первую очередь с увеличением ее сбора. Помимо работы с государственными учреждениями федерального и регионального уровня, мы развиваем сотрудничество с производителями и эксклюзивными дистрибьюторами бытовой и оргтехники, оборудования, среди которых есть и московские предприятия. Таким компаниям мы помогаем также выполнить их нормативы по утилизации», – сказал генеральный директор предприятия Илья Качапин.