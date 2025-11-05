Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла

Московские промышленные компании наращивают сбор и переработку индустриальных отходов, а также создают востребованные промышленностью решения из вторсырья. Старый пластик превращают в востребованные на рынке гранулы для строительства и автопрома, а извлеченные металлы используют повторно в производстве новой бытовой техники и оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня столичная промышленность активно поддерживает зеленую повестку, формируя новый образ индустриального сектора как социально ответственного бизнеса. В городе работают предприятия по сбору, утилизации и переработке пластика, бумаги, электроники и металлолома. Впоследствии из вторсырья создается новая продукция: полимерные гранулы используются в электромобилестроении, а металлосодержащие отходы – в производстве новой бытовой техники», – сказал Анатолий Гарбузов.

Так, утилизацией и обработкой сырья в столице занимается компания «ПК «Вторалюминпродукт». За первые девять месяцев 2025 г. объем переработки превысил 93 тыс. тонн и увеличился почти на треть – на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Современные производственные мощности позволяют предприятию перерабатывать до 650 тыс. тонн металлосодержащих отходов ежегодно. При этом технологии обеспечивают извлечение до 98 процентов черных и цветных металлов, которые затем повторно используются для изготовления промышленной и бытовой продукции.

Сотрудничество с федеральными и региональными государственными органами, а также с производителями и дистрибьюторами бытовой и офисной техники, включая московские предприятия, помогает партнерам выполнять нормативы по утилизации и способствует улучшению экологической ситуации.

«Наша компания придерживается принципов экономики замкнутого цикла. Мы активно сотрудничаем с государственными учреждениями, а также с производителями и эксклюзивными дистрибьюторами бытовой и офисной техники, включая московские предприятия. Это сотрудничество не только помогает выполнять нормативы по утилизации, но и значительно улучшает экологическую ситуацию. Мы продолжим развивать и расширять наши возможности в переработке электронных отходов, чтобы способствовать сохранению ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду», – отметил генеральный директор Илья Качапин.

Например, вторичное сырье в работе использует резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Нанотехнологический центр композитов». Она разработала многоразовые дорожные плиты из переработанных автошин. Изделия предназначены для подъезда тяжелой техники к строительной или производственной площадке, могут использоваться повторно и предотвращают разрушение грунта. Продукция прошла успешное испытание в Москве во время строительства жилого комплекса и в условиях Заполярья.

В столице работает проект «Экоточки Москвы», запущенный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. В экоточках принимают на переработку электроприборы, а также текстиль, одежду, книги, автомобильные шины и блистеры от лекарств. Сейчас в столице работает около 600 экоточек.