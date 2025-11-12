Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания «Зантон Медицинские Системы» является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2024 года. Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного медицинского оборудования, позволяющего диагностировать онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях.
|12.11.2025
|Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных томографов 1
|23.05.2025
|В новом промышленном корпусе ОЭЗ «Технополис Москва» откроются пять инновационных производств 1
