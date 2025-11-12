Получите все материалы CNews по ключевому слову

Компания «Зантон Медицинские Системы» является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2024 года. Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного медицинского оборудования, позволяющего диагностировать онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях.