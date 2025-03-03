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Самсонов Эдуард
|03.03.2025
|В ОЭЗ «Технополис Москва» реализовали стартапы в микроэлектронике 1
Самсонов Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Корнейчук Полина 1 1
|Гарбузов Анатолий 63 1
|Дегтев Геннадий 262 1
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