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Самсонов Эдуард


03.03.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» реализовали стартапы в микроэлектронике 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Самсонов Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 51 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1480 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 373 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
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