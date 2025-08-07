Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Анатолий Гарбузов: Российские производители электроники станут резидентами Центра инноваций в Щербинке

В Щербинке продолжается создание Центра инноваций и импортозамещения — современного пространства для размещения компаний, работающих в сфере электроники, высоких технологий и научных разработок. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва продолжает формировать современную производственную инфраструктуру, создавая комфортные условия для развития высокотехнологичного бизнеса. Одним из таких проектов стал новый комплекс в Щербинке: его общая площадь превышает 14 тыс. кв. м. Проект обеспечит более 200 рабочих мест для квалифицированных специалистов», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Первым резидентом центра стала научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и выпуске высокотехнологичной продукции. Она приобрела три тыс. кв. м офисно-производственных помещений для размещения производственных, исследовательских и административных подразделений — все ключевые процессы будут сосредоточены в одном месте.

Вторым резидентом стала российская компания, занимающаяся производством сложных электронных модулей полного цикла – она приобрела почти 3,8 тыс. кв. м для создания собственной производственной, исследовательской и административной инфраструктуры. Такая модель позволит резидентам центра эффективно организовать бизнес-процессы и ускорить внедрение технологических решений.

«Активное привлечение резидентов еще на этапе строительства – стратегический приоритет в реализации подобных проектов, обеспечивающий их дальнейшую экономическую эффективность. Такой подход также наглядно демонстрирует функционал пространства и подтверждает жителям, что можно будет не опасаться появления вредных производств. Район получит современный центр, который повысит инвестиционную привлекательность локации и предложит рабочие места в сфере высоких технологий», — сказал управляющий директор «Самолет Московский регион» Арцрун Геворкян.

Строительство Центра ведется под контролем Мосгосстройнадзора на всех этапах.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

«В настоящее время на объекте ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство территории. Его строительная готовность составляет 85%. В июле инспекторы Комитета провели шестую выездную проверку, в ходе которой оценили соответствие качества возведенных конструкций и используемых материалов требованиям утвержденной проектной документации», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Центр инноваций и импортозамещения в Щербинке станет одним из новых точек роста для высокотехнологичного сектора Москвы и примером эффективного взаимодействия города и частных инвесторов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 г. и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более шести млн кв. м. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 трлн руб., что позволит создать более 310 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

Переход с RISC-серверов на x86 казался самоубийством, но мы справились, - исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще