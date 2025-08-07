Анатолий Гарбузов: Российские производители электроники станут резидентами Центра инноваций в Щербинке

В Щербинке продолжается создание Центра инноваций и импортозамещения — современного пространства для размещения компаний, работающих в сфере электроники, высоких технологий и научных разработок. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва продолжает формировать современную производственную инфраструктуру, создавая комфортные условия для развития высокотехнологичного бизнеса. Одним из таких проектов стал новый комплекс в Щербинке: его общая площадь превышает 14 тыс. кв. м. Проект обеспечит более 200 рабочих мест для квалифицированных специалистов», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Первым резидентом центра стала научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и выпуске высокотехнологичной продукции. Она приобрела три тыс. кв. м офисно-производственных помещений для размещения производственных, исследовательских и административных подразделений — все ключевые процессы будут сосредоточены в одном месте.

Вторым резидентом стала российская компания, занимающаяся производством сложных электронных модулей полного цикла – она приобрела почти 3,8 тыс. кв. м для создания собственной производственной, исследовательской и административной инфраструктуры. Такая модель позволит резидентам центра эффективно организовать бизнес-процессы и ускорить внедрение технологических решений.

«Активное привлечение резидентов еще на этапе строительства – стратегический приоритет в реализации подобных проектов, обеспечивающий их дальнейшую экономическую эффективность. Такой подход также наглядно демонстрирует функционал пространства и подтверждает жителям, что можно будет не опасаться появления вредных производств. Район получит современный центр, который повысит инвестиционную привлекательность локации и предложит рабочие места в сфере высоких технологий», — сказал управляющий директор «Самолет Московский регион» Арцрун Геворкян.

Строительство Центра ведется под контролем Мосгосстройнадзора на всех этапах.

«В настоящее время на объекте ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство территории. Его строительная готовность составляет 85%. В июле инспекторы Комитета провели шестую выездную проверку, в ходе которой оценили соответствие качества возведенных конструкций и используемых материалов требованиям утвержденной проектной документации», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Центр инноваций и импортозамещения в Щербинке станет одним из новых точек роста для высокотехнологичного сектора Москвы и примером эффективного взаимодействия города и частных инвесторов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 г. и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более шести млн кв. м. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 трлн руб., что позволит создать более 310 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.