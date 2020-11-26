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В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Столичные власти разрабатывают цифровую платформу для поддержки предприятий-экспортеров, которая позволит компаниям напрямую связываться с потенциальными зарубежными покупателями. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время визита на предприятие «Связьстройдеталь», которое специализируется на производстве изделий для строительства линий связи.

Список байеров будет формироваться из собственной базы Центра поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и инвестиционного развития «Моспром». Кроме того, на бирже можно будет оставить свое предложение о поставке продукции за рубеж. Запустить платформу планируется в следующем году.

«Мы наблюдаем рост интереса к столичному оборудованию связи и телекоммуникаций за рубежом. Объем московского экспорта только волоконно-оптических кабелей за 9 месяцев 2020 года увеличился на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,74 млн долларов США. Вместе с кабельной продукцией растет спрос и на оборудование для строительства линий связи, в частности на европейском рынке. Сейчас мы наблюдаем увеличение интереса к нашей продукции. В первую очередь это связано с развитием интернет-инфраструктуры и распространением технологий 5G. Чтобы помочь нашим предприятиям с освоением новых рынков, мы постоянно адаптируем и развиваем уже существующие меры поддержки. Например, в следующем году мы планируем запустить полноценную цифровую платформу, которая поможет с поиском иностранных покупателей, а также будет агрегировать зарубежные тендеры. Доступ на биржу будет возможен как напрямую через сайт «Моспром», так и через «Инвестиционный портал города Москвы», — рассказал вице-мэр.

Также, по словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, Центр «Моспром» разрабатывает индивидуальные аналитические исследования для столичных предприятий. Так, специалисты Центра к наиболее перспективным направлениям развития экспорта столичных производителей продукции для телекоммуникационной отрасли относят Нидерланды, Францию, Польшу и Норвегию.

«Уже сейчас наш Центр регулярно проводит анализ целевых рынков, включающий в себя общую рыночную конъюнктуру, последние тенденции и факторы. Индивидуальные исследования помогают предприятиям значительно расширить присутствие на уже завоеванных рынках, а также открыть для себя новые. Приведу в пример кейс компании «Связьстройдеталь». Сейчас экспорт занимает порядка 4% в структуре продаж компании — в денежном выражении, по итогам 2019 года, общий объем экспорта составил порядка 107 млн рублей. В основном предприятие работает со странами СНГ, Латвией, Литвой и Францией. Но по данным аналитического исследования Центра «Моспром» продукция компании может стать востребованной и на рынке Чехии. Недавно компания приняла участие в нашей байерской программе в данный регион», — рассказал глава департамента.

К этому выводу специалисты Центра пришли благодаря исследованию мирового потребления волоконно-оптических кабелей. По итогам 9 месяцев 2020 года Чешская Республика стала 24 импортером волоконно-оптического кабеля от столичных предприятий. Отметим, что за аналогичный период прошлого года экспортных поставок данной продукции в страну не было, поэтому чешский рынок является новым и востребованным у столичных производителей продукции для телекоммуникационной отрасли.

В «Связьстройдетали» уверены, что актуальная аналитика высокого качества существенно упростит эту и аналогичные задачи, сокращая время и расходы, необходимые для выхода на новый рынок, и увеличивая точность оценки экономической целесообразности тех или иных маршрутов.

«В основном, исследования, находящиеся в открытом доступе, предоставляют обобщенную информацию в разрезе отрасли или товарных групп, но не конкретного товара, при этом не всегда отражают потенциал рынка сбыта. Мы прогнозируем, что проведение качественных рыночных исследований в разрезе конкретного товара обеспечит рост объемов экспорта нашей компании в 1,5-2 раза в перспективе 3-5 лет», — рассказал генеральный директор завода «Связьстройдеталь» Алексей Анисимов.

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