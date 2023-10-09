Проект «Открой#Моспром» и VK запустили мини-приложение для развития промышленного туризма

Столичный проект «Открой#Моспром» совместно с компанией VK при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) запустили мини-приложение «Открытая промышленность» для развития промышленного туризма на всей территории России. Об этом CNews сообщили представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице с 2019 г. реализуется проект «Открытая промышленность», который объединяет различные форматы просветительских мероприятий, позволяющих каждому жителю и гостю города познакомиться с работой фабрик и заводов Москвы.

«Участниками проекта уже стали более 14,6 млн человек. Для них провели свыше 2000 очных экскурсий, 70 онлайн-туров, более 500 мастер-классов, 30 индустриальных фотовыставок. Москва, как город-наставник по промышленному туризму, не только делится опытом с регионами, но и предлагает сотрудничество. Сервис, разработанный совместно с VK, станет удобной платформой, где можно записаться на экскурсии по столичным и региональным предприятиям, познакомиться с историей и развитием промышленности страны, а также современными инновационными разработками», – сказал Владимир Ефимов.

Мини-приложение «Открытая промышленность» с помощью различных игровых и образовательных форматов позволит жителям страны ближе познакомиться с историей, становлением и развитием отечественного промышленного сектора, в том числе столичной индустрии.

«Уже сейчас в сервисе пользователи могут посмотреть свыше 40 онлайн-туров по заводам Москвы, около 20 виртуальных туров со звездными гостями. Также там опубликовано 18 статей с интересными фактами об известной многим продукции, например о том, как и где начали производить игру “Ну, погоди!”», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Для записи на экскурсии необходимо заработать баллы за выполнение заданий, участие в обучающих викторинах, просмотр развивающих видеороликов о производстве и виртуальных туров со звездами.

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«VK выступила технологическим партнером проекта и разработала мини-приложение «Вконтакте», которое позволяет пользователям соцсети открыть для себя промышленный туризм. Только за время тестового периода в приложение зашли более 3000 человек. Они активно пользуются сервисом, проходят тесты, смотрят видео, выполняют творческие задания, зарабатывая баллы, которые смогут обменять на экскурсии. В будущем в мини-приложении также появятся и другие образовательные форматы», – отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Сейчас в приложении можно записаться на экскурсии по 20 столичным предприятиям. В их числе производители оптики «Айкрафт», «НИИ Хлебопекарной промышленности», где делают хлеб для космонавтов, кондитерские фабрики «Френчкисс» и «Бабаевский», производитель напитков «Очаково», лифтостроительный завод «Мослифт» и др. В будущем количество компаний-участников будет расширяться.

В рамках проекта «Открой#Моспром» проводятся очные и онлайн-экскурсии на промпредприятия, интеллектуальные игры и викторины, фотовыставки, спортивные состязания. Также реализуется проект о трудовых династиях предприятий столицы. За два года в нем приняли участие 50 семей, общий трудовой стаж некоторых их них превышает 560 лет.

Сервис доступен в сообществе проекта «Открой#Моспром» «Вконтакте».