Москва увеличила поставки продукции в отрасли энергетического машиностроения на 58%

Столичные компании увеличили экспорт изделий отрасли энергетического машиностроения на 58%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению Сергея Собянина продолжаем поддерживать компании, которые выходят на новые рынки. Благодаря городу по итогам девяти месяцев 2025 г. объем экспорта столичных предприятий отрасли энергетического машиностроения увеличился на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Компании поставляли установки для кондиционирования воздуха, трансформаторы и комплектующие для электроаппаратуры различного назначения», – сказал Анатолий Гарбузов.

Среди основных покупателей – Казахстан, Турция, Республика Беларусь, Алжир, а также Индия. В эту страну столичные промышленники нарастили отгрузку высокотехнологичного оборудования почти в 2,3 раза.

В частности столичная компания заключила контракт с Атырауским НПЗ на сумму более 5 млн руб. Также переговоры о поставках ведутся с ГК «КазАзот».

Помощь столичным экспортно-ориентированным предприятиям оказывает Центр «Моспром». Он предлагает системную поддержку московским компаниям на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития столичной промышленности. По его словам, город продолжит помогать компаниям, которые хотят поставлять продукцию в другие страны.