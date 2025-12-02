Разделы

Техника
|

Москва увеличила поставки продукции в отрасли энергетического машиностроения на 58%

Столичные компании увеличили экспорт изделий отрасли энергетического машиностроения на 58%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению Сергея Собянина продолжаем поддерживать компании, которые выходят на новые рынки. Благодаря городу по итогам девяти месяцев 2025 г. объем экспорта столичных предприятий отрасли энергетического машиностроения увеличился на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Компании поставляли установки для кондиционирования воздуха, трансформаторы и комплектующие для электроаппаратуры различного назначения», – сказал Анатолий Гарбузов.

Среди основных покупателей – Казахстан, Турция, Республика Беларусь, Алжир, а также Индия. В эту страну столичные промышленники нарастили отгрузку высокотехнологичного оборудования почти в 2,3 раза.

В частности столичная компания заключила контракт с Атырауским НПЗ на сумму более 5 млн руб. Также переговоры о поставках ведутся с ГК «КазАзот».

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом
цифровизация

Помощь столичным экспортно-ориентированным предприятиям оказывает Центр «Моспром». Он предлагает системную поддержку московским компаниям на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития столичной промышленности. По его словам, город продолжит помогать компаниям, которые хотят поставлять продукцию в другие страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Разработчики системы георазведки с помощью БПЛА отбились от 120-миллионных претензий госфонда

От анализа успеваемости до индивидуального учебного плана: как искусственный интеллект проникает во все процессы образования

К жизни вернется советский адронный коллайдер, заброшенный в 90-х годах. На его обследование уйдет 176 миллионов

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще