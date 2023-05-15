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Бизнес
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Последняя возможность попасть на масштабную отраслевую конференцию в сфере туризма

Уже в следующий понедельник Мостуризм проведет масштабную отраслевую конференцию, которая объединит представителей пяти направлений туризма.

Зачем идти:

  • Открытый диалог с властью «без галстуков»,
  • Уникальное маркетинговое предложение для бизнеса от RUSSPASS,
  • Более 30 спикеров-представителей ключевых компаний на рынке,
  • Актуальные темы, проблемы и пути их решения,
  • Мощная платформа для нетворкинга и поиска новых партнеров,
  • Презентации лучших практик по пяти направлениям туризма.

На конференции выступят топ-менеджеры компаний:

Когда: 22 мая

Где: офлайн, Москва, Центр Событий РБК

Регистрация закроется уже 17 мая! Успейте подать заявку на участие по ссылке.

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