Российские кинокомпании и ИТ компании получат 500 млн рублей для выхода на зарубежные рынки

Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром заключили 12 соглашений с кинокомпаниями и ИТ компанией на общую сумму более 469,7 млн рублей. Эти средства организации могут направить на перевод фильмов, адаптацию интерфейсов, а также на маркетинговое продвижение за рубежом. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», который входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Всего в 2021 году поддержку получат 21 художественный и 24 анимационных фильмов и сериалов, а также 1 ИТ проект. Плановый объем экспортной выручки до 2023 года составит 2 342,3 млн рублей.

Средства на международное продвижение проектов российских кинокомпаний выделяются второй год. В 2020 году компании получили около 300 млн руб. на продвижение контента за рубежом, поддержано 13 кино и 25 анимационных фильмов и 1 ИТ проект.

«Мы видим высокий интерес компаний в сфере кино и анимации к участию в программе. Итоги ее реализации в 2020 году подтверждают, что такая поддержка позволяет участникам выходить на внешние рынки в качестве мэйджора с готовым, адаптированным к конкретной стране продуктом и рекламными материалами. В целом это одно из направлений нашей системной работы по развитию экспорта услуг. Сейчас мы работаем над актуализацией соответствующей Стратегии до 2030, к концу года планируем представить ее в Правительство РФ. Совместно с ВАВТ готовим исследование мировых рынков, чтобы определить, где услуги наших компаний будет наиболее востребованы», - сказал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

«Важно, чтобы меры поддержки отвечали запросу времени. Мы внесли изменения в уже существующую программу, и теперь компании могут перераспределять выделенные средства так, как им необходимо. Это особенно актуально при расширении географии продаж, когда нужно увеличить количество языков для дубляжа. Однако внешним рынкам необходима не только языковая адаптация контента, но и ментальная. Для этого нужен дополнительный монтаж уже готового контента, это дорогостоящая, но необходимая для более высокий продаж процедура. Поэтому сейчас мы изучаем возможность внесения соответствующих изменений в постановление», - подчеркнула генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.