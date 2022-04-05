Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews: В ближайшее время мы запустим маркетплейс российского ПО

Как попасть на маркетплейс российского ПО? Как будут выделяться гранты на разработку ключевых цифровых продуктов? Изменятся ли подходы к применению открытого ПО в госструктурах? Как будет строиться цифровизация госкомпаний в новых условиях? Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин в ходе конференции CNews «Импортозамещение 2022» ответил на вопросы о развитии отечественного программного обеспечения и новых мерах поддержки ИТ-отрасли.

«С 2025 года не используем, и этот срок двигаться не будет»

CNews: В соответствии с новым указом президента с 31 марта этого года госкомпании не могут закупать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры, а с 2025 года они не смогут использовать иностранное ПО. Как этот указ повлияет на ИТ-отрасль и на заказчиков ИТ-решений?

Максим Паршин: Да, действительно, вчера был подписан 166-й указ президента, в соответствии с которым вводится запрет на закупку импортного программного обеспечения и процедура согласования закупки в исключительных случаях. Порядок согласования будет принят в течение месяца, проект постановления подготовлен. Обычно акты правительства во исполнение указа президента готовятся одновременно с проектом указа президента. Так было и в этот раз, поэтому мы рассчитываем, что в ближайшее время соответствующий проект постановления будет внесен в правительство и принят. Под отечественным ПО, то есть не импортным, имеется в виду ПО, которое содержится в реестре отечественного программного обеспечения. Все, что там не содержится, считается не отечественным ПО, соответственно, закупаться не может.

Максим Паршин: Все субъекты критической информационной инфраструктуры утвердят собственные планы импортозамещения

С 1 января 2025 года вводится полный запрет на использование любого нероссийского программного обеспечения. Остается еще определенный промежуток времени. Кто-то считает, что он очень длинный — два с лишним года, кто-то считает, что он суперкороткий и мы ничего не успеем. Было принято решение, что все — с 2025 года не используем, и этот срок двигаться не будет.

Понятно, что у всех разная ситуация, разные бизнес-процессы, разное наследие программного обеспечения. С одной стороны, есть продукты, которые стоят много лет, несколько десятков лет, какие-то уже очень глубоко «вросли». С другой стороны, есть продукты, которые мы уже очевидно можем импортозаместить прямо завтра. Ситуация разная. Поэтому сейчас будет выпущен акт правительства, в соответствии с которым все субъекты критической информационной инфраструктуры утвердят собственные планы импортозамещения в соответствии с теми рекомендациями, которые мы подготовили. В ближайшее время соответствующие проекты актов мы сделаем достоянием общественности, обсуждения и сможем их оперативно доработать, если это необходимо, и примем. Вот такая логика работы.

Мы запускаем в ближайшее время маркетплейс отечественного ПО. Там будут содержаться продукты, которые есть в реестре отечественного ПО, потому что, как я уже сказал, критерием отечественности является то, что продукт в реестре. Реестр отечественного ПО — очень формальный инструмент, в нем нет маркетинговой информации с описанием функционала, истории продаж, нет детальной информации о том, в каких средах он работает, с какими операционными системами, нет информации о стоимости, моделях монетизации. На портале государственных услуг для правообладателей из реестра мы запустили простую форму, через которую можно отправить дополнительные характеристики программного обеспечения. Те, кто заинтересован в том, чтобы попасть в первую волну реализации указа, после авторизации на портале госуслуг в качестве юрлица (физическое лицо не сможет заполнить) могут перейти по баннеру на первой странице и добавить информацию. На это уйдет максимум полчаса. Мы специально сделали максимально простую форму. Достаточно ввести номер ID продукта из реестра, потом всю информацию, которая есть в реестре ПО, мы подтянем. Вот такую форму запустили, приглашаю всех, кому это интересно попасть на маркетплейс. В ближайшее время, одну-две недели, соответствующий ресурс (маркетплейс) в сети интернет появится.

«Ситуация непростая, но вполне управляемая»

CNews: Вы активно задействуете портал госуслуг в новых условиях, к вам поступают обращения через форму обратной связи для ИТ-компаний. Что показывает анализ этих обращений, какие вопросы волнуют отрасль в первую очередь?

Максим Паршин: В нашем тесном кругу общения уже более 1400 компаний. Подключиться к нему можно, заполнив форму сбора заявок от ИТ-компаний на госуслугах (также требуется авторизация в качестве юрлица). Для первых лиц компаний мы создали чат: в нем нет случайных людей, нет флуда — только предметное обсуждение. Еженедельно министр проводит открытые вебинары. В них обычно участвуют по несколько сотен человек. Следующий будет посвящен льготным кредитам.

Программа поддержки ИТ-отрасли еще не запущена в полной мере, поэтому мы проводим такие вебинары, чтобы по возможности учесть те предложения, которые поступают. Предложений очень много, они структурируются в соответствии с указом, который был принят месяц назад. 83-й указ президента в самый острый момент был подготовлен буквально за одни сутки. Нам задают широкий спектр вопросов: начиная с конкретных кейсов, когда рвутся цепочки поставок и стало сложно получить продукцию, в том числе предоплаченную, и заканчивая системными вопросами, связанными с налоговым регулированием, с мерами грантовой поддержки, с освобождением от призыва на военную службу. Все эти вопросы у нас сейчас на повестке.

CNews: Расскажите о новых мерах поддержки: принятых и обсуждаемых.

Максим Паршин: В части налогов принят закон о ставке налога на прибыль 0% для ИТ-компаний. Было 3%, везде 20%, станет 0% — закон принят.

Принято постановление правительства об освобождении ИТ-компаний от любых выездных очных проверок. По 294-му закону ИТ-компании освобождаются на три года от проверок, за исключением валютного и налогового контроля. По налоговому контролю ФНС уже разослало по всем своим инспекциям письмо о том, что в соответствии с указом и выездного налогового контроля, выездных проверок не будет до марта 2025 года. Сейчас по валютному контролю готовятся соответствующие решения.

Мы коренным образом меняем процедуры

Что еще уже принято? Принято постановление об отсрочке призыва на военную службу, оно опубликовано. Правительство одобрило распоряжение о выделении дополнительных средств на грантовую поддержку, льготные кредиты и льготную ипотеку. Все нормативные акты по всем этим мерам поддержки подготовлены, в ближайшие дни по специальной ускоренной процедуре будут приняты.

CNews: Упоминалось, что обсуждаются гранты свыше 1 млрд руб. на разработку ключевых продуктов — о каких продуктах идет речь? Как изменятся грантовые программы?

Максим Паршин: Я сейчас продукты называть не буду, потому что по ним не принято решение, но мы все знаем эти продукты. Просто надо приоритизировать. Сейчас в проекте постановления предполагается, что гранты могут быть до шести миллиардов рублей на три года. Понятно, это крупнейшие платформенные решения, например, в сфере промышленного и инженерного ПО, в сферах коммуникаций или наиболее массовое программное обеспечение для миллионов пользователей.

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С импортозамещением программного обеспечения за последние годы сделано было довольно много. Россия — одна из немногих стран, наряду, может быть, с США и Китаем, которые имеют действительно конкурентоспособные продукты. У нас социальные сети, офисные программы, голосовые помощники, решения в области информационной безопасности и многие другие — одни из лучших, как минимум, на равных конкурирующие с глобальными продуктами. И не потому, что государство кого-то выдавливало с рынка. Нет, просто, действительно, эти продукты развивались в честной конкуренции, у нас лучшие разработчики — такая среда была создана. Да, ситуация непростая, но вполне управляемая.

Поэтому грантовая поддержка будет по двум направлениям. Первое — миллиардные мега-гранты. Понятно, здесь должна быть создана кооперация, будет, как правило, не один разработчик, обязательно в тесной связке с заказчиком, чтобы решение было востребовано.

Максим Паршин: Опенсорс — это направление мы будем продолжать развивать и поддерживать

Второе направление — массовая грантовая поддержка. И здесь мы коренным образом меняем процедуры. Не сначала подача заявки, сложное рассмотрение, экспертиза, а потом только выход на грантовый комитет — далеко не все доходят до грантового комитета, потому что не всем под силу прорваться через формальные требования, которые, к сожалению, необходимы. Мы, конечно, стараемся максимально облегчить их, но, поскольку деньги бюджетные, невозможно сделать совсем просто. Тем не менее мы сейчас переворачиваем процедуру: сначала публичная защита идеи, концепции, презентация задела перед экспертами, перед потенциальными заказчиками, перед инвесторами, принятие решения, что да, такой продукт нужен на рынке. И уже потом доработка всех формальных вопросов, документов для соответствия всем установленным требованиям. Процедура питч-сессий, публичной защиты, будет запущена по всем трем институтам развития: в Фонде содействия инновациям для стартапов до 20 миллионов рублей, Фонде «Сколково» для первых внедрений решений стартапов, в Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ), который выделяет крупные гранты для зрелых продуктов. По всем трем институтам развития будет такая процедура. В ближайшее время мы опубликуем график таких публичных защит.

На портале госуслуг есть форма пред-заявки на грант. Если вы заинтересованы в гранте, у вас есть коллектив, есть задел, есть продукт, который можно развивать, совершенствовать, либо есть идея, которая может быть воплощена, подайте такую простую пред-заявку. В ней надо заполнить несколько полей: в чем идея проекта, что мы получим, какое импортное ПО будет импортозамещено (если будет, это не обязательно, может, это будет принципиально новый продукт). Прикладывайте ссылку на презентацию, размещенную на российском облачном сервисе. Коллеги из РФРИТ с каждым войдут в контакт и дальше маршрутизируют: кого-то направят в Фонд содействия инновациям, кого-то в «Сколково», кто-то останется в РФРИТе, кого-то — в акселератор ФРИИ. Никто не останется без внимания. Сейчас уже есть несколько сотен таких заявок. Пожалуйста, подавайте, исходя из этого, в том числе, мы и построим график этих питч-сессий, понимая наиболее острую тематику.

«Нам нужен свой репозиторий — он будет»

CNews: Важная тема — open source. С одной стороны, многие отечественные решения, присутствующие в Реестре российского ПО, основаны на open source. С другой стороны, в текущей ситуации использование открытого ПО может нести с собой определенные риски. Как изменятся подходы к open source в новых условиях?

Максим Паршин: Open source — важнейшее направление поддержки. Большая часть решений на рынке основана на опенсорсе. Это направление мы будем продолжать развивать и поддерживать. Вопросы безопасности — они есть всегда: говорим мы про проприетарный софт или про опенсорс. Другое дело, что в опенсорс-решениях проще найти уязвимости или закладки. Хотя это тоже дискуссионный вопрос. Наверное, в опенсорсе с безопасностью в целом получше, по крайней мере анализ легче провести, чем с проприетарным софтом. Большое значение имеют лицензии. Опенсорс-лицензий много, они разные.

Минцифры совместно с сообществом подготовило проект постановления о государственной открытой лицензии — под этой лицензией будут публиковаться решения, созданные за счет бюджета. Мы базово исходим из того (есть нюансы, это не универсальная история), что софт, создаваемый за бюджетные средства, должен быть доступен по открытой лицензии. Соответствующий проект постановления разработан. Уже есть такое решение — «Витрины данных» — код которого первым будет опубликован на доступных репозиториях и на российском репозитории, когда он появится, в обозримом будущем. Таков подход. В принципе любой разработчик сможет дальше развивать и использовать, в том числе под своей лицензией, продукты, созданные на основе государственного ПО, опубликованного под открытой лицензией.

Софт, создаваемый за бюджетные средства, должен быть доступен по открытой лицензии

Мы понимали эти риски еще до того, как месяц назад ситуация резко изменилась. И теперь эти вещи стали реальностью, перестали быть рисками. Конечно, нам нужен свой репозиторий — он будет. Он будет содержать весь доступный код, накопленный на публичных и непубличных площадках, к которым есть доступ. При этом он не будет изолирован. С одной стороны, он будет зеркалом всего того кода, который нам доступен. С другой стороны, он будет интегрирован в глобальное коммьюнити, в глобальные системы разработки. Но при этом мы будем гарантировано защищены от рисков, например, неожиданного прекращения доступа для наших разработчиков к коду, к библиотекам, к тем сервисам, которые есть. Уже создана АНО «Открытый код», эта общественная некоммерческая организация, возможно, будет держателем этого продукта.

CNews: Сейчас, когда идет взрывной рост спроса на российское ПО, как планируется расширить программу продажи малому и среднему бизнесу российского ПО со скидкой 50%? Рассматривается ли увеличение размера скидки? Как могут к программе присоединиться новые разработчики? Ожидается ли включение в программу клиент-серверного ПО (помимо облачного)? Почему сейчас в этой программе нет офисного ПО?

Максим Паршин: Программа была запущена в прошлом году и показала очень большую востребованность. По ней правообладатели отечественного ПО продали больше 200 тысяч лицензий. Программу будем продолжать усиливать, развивать, дополнительно капитализировать. Обсуждаем сейчас пропорции софинансирования. Мы компенсировали вендорам 50%. Возможно, будем компенсировать 70%. Окончательное решение не принято, обсуждаем. Понятно, что вендорам это интересно, всем это интересно, но ресурс не бесконечен. Сколько малых предпринимателей смогут воспользоваться этой программой поддержки, будет зависеть от условий, их нужно настраивать. Можно, наверное, и 100% компенсировать, но это будет неправильно, так не будет никакой ценности, просто будут брать — чего бесплатно-то не взять — а пользоваться не будут. Тут тоже нужно соблюдать баланс.

Краткая биография Максим Паршин Родился 23 июля 1976 г.

В 1998 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в 2001 г. — аспирантуру МГУ.

В 2008 г. окончил Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (MBA).

С 2002 по 2013 г. работал на различных должностях в министерстве экономического развития Российской Федерации.

В 2013 г. — заместитель генерального директора ФГУП «Почта России».

В 2014–2015 гг. — заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

2016–2018 гг.— директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.

16 августа 2018 г. распоряжением Правительства РФ назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

2018–2019 гг. руководил реализацией федерального проекта «Цифровое государственное управление» и развитием государственных электронных услуг.

С 2020 г. руководит федеральным проектом «Цифровые технологии», в т.ч. курирует меры поддержки ИТ-бизнеса.

В части расширения были большие дискуссии. Почему мы не поддерживаем в чистом виде, например, бухгалтерское ПО или ПО, связанное для документооборота для взаимодействия с органами власти, онлайн-кассы. Это всем нужно. Именно потому, что всем нужно, и в силу закона это обязательно, мы должны либо компенсировать вообще всем шести миллионам малых предпринимателей, либо все-таки ограничить. Поэтому, понимая, что ресурс не бесконечен, мы приняли решение сконцентрироваться на том программном обеспечении, которое напрямую связано с эффективностью бизнеса, но не является обязательными в силу закона. ERP-системы, CRM, специализированные сервисы, необходимы малому бизнесу: гостиницам, автосервисам, ресторанам — то, что непосредственно влияет на эффективность бизнеса, повышает его качество, снижает издержки. При этом, вы знаете, когда программу начинали, мы думали, что будет один, два, три, четыре, пять вендоров, у нас сейчас тридцать только поставщиков, больше ста продуктов такого рода. Все продаются по-разному. Где-то десятки тысяч продаж, где-то десятки. Те, кто вообще не продается или почти не продается, наверное, уйдут из программы, и войдут те, кто может показать опыт продаж за предыдущий период: не в льготном режиме, продукт должен быть востребован, не единичные продажи, а заметные величины.

Мы готовы обсуждать расширение категорий классов ПО, которое будем поддерживать, давайте предложения. Давайте обсудим, нужно ли поддерживать внедрение чисто офисного ПО? Понимаете, здесь всегда нужно находить баланс. Мы все делаем для поддержки отрасли, для поддержки и малого и крупного бизнеса, цифровой трансформации — это наши и лично мои KPI.