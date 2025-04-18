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Wildberries снизит комиссию для продвигающих товары в Wibes продавцов

C 21 апреля 2025 г. комиссия маркетплейса для российских продавцов Wildberries на товары, купленные через приложение и веб-версию контентплейса Wibes, будет снижена. Размер снижения составит до 1 процентного пункта. В течение акции продавцы смогут отслеживать такие заказы в еженедельном отчете. Сниженная комиссия будет действовать для всех категорий товаров, карточки которых доступны для размещения в Wibes и любых моделей поставок. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Доля продаж через платформы социальной коммерции в мировом е-commerce составляет уже около 20% и продолжает расти. Одна из целей Wildberries и Russ — развитие рынка социальной коммерции в России. Поэтому, чтобы поддержать продавцов, которые уже работают с Wibes, и стимулировать остальных продавцов попробовать этот канал реализации товаров, мы запустили специальную акцию, которая поможет им эффективно использовать новый канал для продвижения их брендов и нарастить продажи», – сказал директор департамента инноваций и развития экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Тестовая версия Wibes была запущена 11 марта 2025 г. Контентплейс позволяет покупателям выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. Wibes интегрирован с маркетплейсом Wildberries — товары из видео, которые пользователь добавляет в корзину Wibes, сразу же попадают в корзину в приложении и на сайте Wildberries. В настоящий момент приложением ежедневно пользуются более 170 тыс. пользователей, продавцов и креаторов.

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