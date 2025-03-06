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Группа Russ разработала служебное приложение для работы с рекламными поверхностями в метро Санкт-Петербурга

ИТ-специалисты группы Russ создали корпоративное мобильное приложение «Russ.Метро», предназначенное для автоматизации работы монтажных бригад, занимающихся размещением, заменой и демонтажем рекламы в вагонах метрополитена Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители Russ.

С помощью приложения «Russ.Метро» специалисты получают задания на размещение, демонтаж и замену рекламного постера в конкретном вагоне, а также отчитываются о проделанной работе. Для оптимизации процесса приложение интегрировано со сканером для считывания штрихкода, которым оснащен каждый рекламный материал, что позволяет автоматически фиксировать выполнение задачи.

В ближайшее время планируется расширение функционала приложения: добавится возможность просмотра задач не только по вагону, но и по составу. Система будет автоматически отображать, какие вагоны входят в состав поезда, что минимизирует ошибки, связанные с ручным вводом данных. К тому же специалисты смогут заранее оценить объем задач, подготовить необходимые материалы и инструменты, что повысит общую эффективность и скорость процессов.

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«Russ.Метро» разработано под операционную систему Android с использованием фреймворка Koin.

«Приложение позволяет оптимизировать бизнес-процессы и сделать их более прозрачными, объединяя этапы работы с рекламой в вагонах метро Санкт-Петербурга в едином сервисе. В будущем планируем внедрить функцию мониторинга текущих рекламных кампаний для оперативного отслеживания их эффективности и обновления креативов», – отметил директор департамента ИТ и бизнес-процессов группы Russ Игорь Коваль.

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