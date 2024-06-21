Группа Russ автоматизировала документооборот и процессы управления персоналом на платформе «1С»

ИТ-специалисты группы компаний Russ заместили иностранные корпоративные информационные системы, заменив их на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители Russ.

Внедрение нового ПО происходило в рамках инициативы «ИТ-суверенитет Russ». Так, была запущена система «1С: Документооборот», что стало важным этапом по переходу с устаревшей программы на базе IBM Lotus Notes, которая была основой работы всех подразделений ГК Russ до 2020 г. В новую систему был перенесен весь документооборот, что позволило ускорить и оптимизировать бизнес-процессы.

Также была внедрена система «1С: Зарплата и управление персоналом», что позволило не только заместить прежнюю кадровую систему SAP HCM, но и оптимизировать процессы подготовки и сдачи регламентированной отчетности, сформировав большой план задач для дальнейшей автоматизации HR-функции.

«Внедрение отечественных решений по автоматизации устраняет риск сбоев, связанных с прекращением поддержки иностранных корпоративных систем, а также открывает новые возможности для углубленной автоматизации бизнес-процессов. Одновременно с этим критически важно уделять особое внимание вопросам безопасности и производительности внедряемых решений», – отметил директор департамента ИT и бизнес-процессов ГК Russ Игорь Коваль.