ВСК и «Профи.ру» запускают страховую защиту для исполнителей услуг

Страховой Дом ВСК и сервис поиска специалистов «Профи.ру» запускают новый страховой продукт «Защита задания». Страховка будет входить в тариф «Профи-премиум». Теперь качество работы специалистов будет застраховано. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Страховка покрывает два ключевых риска: гражданскую ответственность специалиста и гарантию качества выполненных работ на 14 дней после их завершения.

Программа доступна для широкого спектра услуг: ремонт, уборка, курьерские услуги, установка техники, компьютерная помощь и другие категории, указанные в приложении к договору. Услуги грузоперевозок, реставраторов и ювелиров в страхование не включены. Для ряда других услуг (репетиторство, юридическая помощь, дизайн) страхуется только гражданская ответственность, так как качество здесь можно оценить сразу после выполнения.

Страховой случай наступает, если из-за действий специалиста был причинен ущерб имуществу заказчика. Например, после установки полки она упала и повредила паркет. Важно, что страхование покрывает убытки, возникшие либо в процессе работы, либо в течение 14 дней после ее завершения. При этом случаи, связанные только с неудовлетворительным качеством без ущерба имуществу, не покрываются. Максимальная страховая сумма — 50 тыс. руб. Продукт доступен в «Профи-премиум».

После покупки специалист может скачать страховой полис в личном кабинете со всеми условиями и информацией для подачи заявлений. Клиенты также смогут понять, что работа будет застрахована, увидев бейджик «Есть страховка» в анкете специалиста.

