Российский «Uber для детей» ищет инвестора для внедрения искусственного интеллекта
Сервис по перевозки детей «Автоняня» намерен привлечь инвестиции на сумму до 100 млн руб. В отличие от агрегаторов такси, сервис обеспечивает перевозки детей с сопровождающими без родителей. Средства нужны на внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в рекомендательную систем и доработку ERP-системы.
«Автоняня» ищет инвесторов
Сервис по автомобильным перевозкам детей с сопровождением «Автоняня» объявил о поиске инвесторов. Об этом основательница сервиса Елена Краснова рассказала в ходе демодня «Стартап-культура: создаем будущее вместе». Компания хочет привлечь около 100 млн руб.
Сервис появился в 2014 г. случайно: Краснова стала просить подруг перевозить своих детей за денежное вознаграждение. Вскоре выяснилось, что на такую услугу существует серьезный спрос, и возможно создание отдельного сервиса. Первые шесть лет «Автоняня» работала как диспетчерская служба, затем было создано мобильное приложение.
Отличие «Автоняня» от агрегаторов такси
Как объясняет Краснова, основное отличие «Автоняня» от Uber-подобных агрегаторов такси (например, «Яндекс.Такси» или Wheely) состоит в том, что агрегаторы не могут перевозить детей до 14 лет без родителей. «Автоняня» же обеспечивает перевозку детей от 6 лет, а в присутствии родителей в любом возрасте.
«Автоняня» обеспечивает сопровождение «из рук в руки», одну «автоняню» на всю логистику ребенка, закрепление сопровождающего за ребенком, ожидание, возможность заказать сопровождение на нужное время и запланировать всю логистику ребенка на месяц вперед.
|Функциональность
|«Автоняня»
|Wheely
|«Яндекс Такси»
|Сопровождение детей
|Сопровождение детей 6+ без родителей, с родителями - любого возраста
|-
|-
|Заказ по времени
|Можно заказать сопровождение на нужное время
|-
|-
|Запланированные поездки
|Можно запланировать всю логистику ребенка на месяц вперед
|-
|-
|Закрепление сопровождающего
|Одна «Автоняня» на всю логистику ребенка
|-
|-
|Анализ вождения
|Анализ резких маневров, соблюдение маршрута, контроль временных интервалов, соблюдение скоростного режима
|-
|-
|Найм персонала
|Скоринг данных на отсутствие судимостей, психо-наркологическая проверка, отсутствие систематичсеких просрочек по кредитам, анкетирование, инструктаж, психологическое тестирование, проверка документов автомобиля
|Проверка документов, иснтруктаж, обучение
|Проверка документов, иснтруктаж, обучение
|Рекомендательная система
|Рекомендательная модель глубокого обучения подбирает сопровождающего по параметрам ребенка
|Система выдает ближайшего свободного водителя
|Система выдает ближайшего свободного водителя
|Рейтинг сопровождающих
|Алгоритмический рейтинг на основе анализа вождения, частоты, NPS, от пользователей для конкретного сопровождающего
|Линейный рейтинг
|Линейный рейтинг
|Данные ребенка
|Договор-оферта со всеми данными ребенка для анализа
|Данные только о возрастной группе автокресла
|Данные только о возрастной группе автокресла
|Автоматизация
|Заказ через мобильное приложение, возможность быстрой связи с операторами для изменений условий сопровождения
|Заказ через приложение, стандартная поддержка
|Заказ через приложение, стандартная поддержка
|Страхование
|Списочное страхование на организацию на 1,5 млн руб или инвалидности
|Стандартная страховка
|Стандартная страховка
Сопровождавшие проходят через ряд проверок: личную проверку с психологом, скоринг персональных данных, родственные связи, психо- и наркодиспансеры, судимость, ФНС (Федеральная налоговая служба).
Также производится анализ вождения сопровождающих: контроль временных интервалов, документы на автомобиль, страховка, анализ соблюдения маршрута, рейтинг и блокировка водителя, скоростной режим, ускорение и торможение. Размер страхования составляет до 1,5 млн руб.
Рекомендательная система подбирает сопровождающего по полу, возрасту, опыту и отзывам. Например, возрастной сопровождающий не сможет угнаться за маленьким ребенком, а молодые сопровождающие не будут авторитны для подростков.
Алгоритмическая модель, в том числе, основана на показателе NPS (желание рекомендовать или нет) от конкретного пользователя. Для перевозки каждого ребенка заключается договор со всеми его данными.
Объем доступного рынка
Разовая поездка в «Автоняня» стоит от 900 руб., минимальный депозит за подписку на поездку составляет от 4 тыс. руб. Сейчас у сервиса более 8,7 тыс. пользователей.
Продажи осуществляются как в массовом сегменте (частные детские сады и школы, ледовые арены, фитнес-клубы), так и в корпоративном сегменте (в качестве сервиса для топ-менеджеров). Кросс-продажи осуществляются через партнеров (например, авиакомпания S7 и застройщик «А101») и инфлюенсеров - «мамочек-блогеров». В планах партнерство с госкорпорацией «Роскосмос» и Сбербанком.
Объем рынка, на котором работает «Автоняня» (TAM), составляет 117 млрд руб. - это рынок услуг для детей в городах, которые нуждаются в перевозке. Доступный рынок (SAM) - это 9 млн детей, которые нуждаются в сопровождающих. В денежном выражении объем составляет 17,5 млрд руб. Реально доступный объем рынка (SOM) - это 135 тыс. семей, который готовы оплачивать услуги «Автоняни». В денежном выражении это 1,75 млрд руб.
В планах компании значатся: учет в рейтинге манеры вождения; внедрение рекомендательной системы и комплексного рейтинга на основе искусственного; внедрение в приложение алгоритма обратной информации с IMU-сенсора; доработка ERP-системы. Также запланировано получение патентов на технологию анализа вождения сопровождающих и патента на рекомендательную системы персонала.
Привлекаемые инвестиции «Автоняня» направит на доработку приложения, создание инфраструктуры и масштабирования. В будущем компаний намерена получить международные патенты и выйти на рынки сначала стран СНГ, затем - стран дальнего зарубежья.