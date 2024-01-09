Российский «Uber для детей» ищет инвестора для внедрения искусственного интеллекта

Сервис по перевозки детей «Автоняня» намерен привлечь инвестиции на сумму до 100 млн руб. В отличие от агрегаторов такси, сервис обеспечивает перевозки детей с сопровождающими без родителей. Средства нужны на внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в рекомендательную систем и доработку ERP-системы.

«Автоняня» ищет инвесторов

Сервис по автомобильным перевозкам детей с сопровождением «Автоняня» объявил о поиске инвесторов. Об этом основательница сервиса Елена Краснова рассказала в ходе демодня «Стартап-культура: создаем будущее вместе». Компания хочет привлечь около 100 млн руб.

Сервис появился в 2014 г. случайно: Краснова стала просить подруг перевозить своих детей за денежное вознаграждение. Вскоре выяснилось, что на такую услугу существует серьезный спрос, и возможно создание отдельного сервиса. Первые шесть лет «Автоняня» работала как диспетчерская служба, затем было создано мобильное приложение.

Отличие «Автоняня» от агрегаторов такси

Как объясняет Краснова, основное отличие «Автоняня» от Uber-подобных агрегаторов такси (например, «Яндекс.Такси» или Wheely) состоит в том, что агрегаторы не могут перевозить детей до 14 лет без родителей. «Автоняня» же обеспечивает перевозку детей от 6 лет, а в присутствии родителей в любом возрасте.

«Автоняня» обеспечивает сопровождение «из рук в руки», одну «автоняню» на всю логистику ребенка, закрепление сопровождающего за ребенком, ожидание, возможность заказать сопровождение на нужное время и запланировать всю логистику ребенка на месяц вперед.

Сравнение «Автоняни» с агрегаторами такси

Функциональность «Автоняня» Wheely «Яндекс Такси» Сопровождение детей Сопровождение детей 6+ без родителей, с родителями - любого возраста - - Заказ по времени Можно заказать сопровождение на нужное время - - Запланированные поездки Можно запланировать всю логистику ребенка на месяц вперед - - Закрепление сопровождающего Одна «Автоняня» на всю логистику ребенка - - Анализ вождения Анализ резких маневров, соблюдение маршрута, контроль временных интервалов, соблюдение скоростного режима - - Найм персонала Скоринг данных на отсутствие судимостей, психо-наркологическая проверка, отсутствие систематичсеких просрочек по кредитам, анкетирование, инструктаж, психологическое тестирование, проверка документов автомобиля Проверка документов, иснтруктаж, обучение Проверка документов, иснтруктаж, обучение Рекомендательная система Рекомендательная модель глубокого обучения подбирает сопровождающего по параметрам ребенка Система выдает ближайшего свободного водителя Система выдает ближайшего свободного водителя Рейтинг сопровождающих Алгоритмический рейтинг на основе анализа вождения, частоты, NPS, от пользователей для конкретного сопровождающего Линейный рейтинг Линейный рейтинг Данные ребенка Договор-оферта со всеми данными ребенка для анализа Данные только о возрастной группе автокресла Данные только о возрастной группе автокресла Автоматизация Заказ через мобильное приложение, возможность быстрой связи с операторами для изменений условий сопровождения Заказ через приложение, стандартная поддержка Заказ через приложение, стандартная поддержка Страхование Списочное страхование на организацию на 1,5 млн руб или инвалидности Стандартная страховка Стандартная страховка

Сопровождавшие проходят через ряд проверок: личную проверку с психологом, скоринг персональных данных, родственные связи, психо- и наркодиспансеры, судимость, ФНС (Федеральная налоговая служба).

Также производится анализ вождения сопровождающих: контроль временных интервалов, документы на автомобиль, страховка, анализ соблюдения маршрута, рейтинг и блокировка водителя, скоростной режим, ускорение и торможение. Размер страхования составляет до 1,5 млн руб.

Рекомендательная система подбирает сопровождающего по полу, возрасту, опыту и отзывам. Например, возрастной сопровождающий не сможет угнаться за маленьким ребенком, а молодые сопровождающие не будут авторитны для подростков.

Алгоритмическая модель, в том числе, основана на показателе NPS (желание рекомендовать или нет) от конкретного пользователя. Для перевозки каждого ребенка заключается договор со всеми его данными.

Объем доступного рынка

Разовая поездка в «Автоняня» стоит от 900 руб., минимальный депозит за подписку на поездку составляет от 4 тыс. руб. Сейчас у сервиса более 8,7 тыс. пользователей.

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Продажи осуществляются как в массовом сегменте (частные детские сады и школы, ледовые арены, фитнес-клубы), так и в корпоративном сегменте (в качестве сервиса для топ-менеджеров). Кросс-продажи осуществляются через партнеров (например, авиакомпания S7 и застройщик «А101») и инфлюенсеров - «мамочек-блогеров». В планах партнерство с госкорпорацией «Роскосмос» и Сбербанком.

Объем рынка, на котором работает «Автоняня» (TAM), составляет 117 млрд руб. - это рынок услуг для детей в городах, которые нуждаются в перевозке. Доступный рынок (SAM) - это 9 млн детей, которые нуждаются в сопровождающих. В денежном выражении объем составляет 17,5 млрд руб. Реально доступный объем рынка (SOM) - это 135 тыс. семей, который готовы оплачивать услуги «Автоняни». В денежном выражении это 1,75 млрд руб.

Фото: «Автоняня» Сервис перевозки детей «Автоняня» без родителей намерен привлечь инвестиции на сумму до 100 млн руб. Средства нужны на внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в рекомендательную систем и доработку ERP-системы

В планах компании значатся: учет в рейтинге манеры вождения; внедрение рекомендательной системы и комплексного рейтинга на основе искусственного; внедрение в приложение алгоритма обратной информации с IMU-сенсора; доработка ERP-системы. Также запланировано получение патентов на технологию анализа вождения сопровождающих и патента на рекомендательную системы персонала.

Привлекаемые инвестиции «Автоняня» направит на доработку приложения, создание инфраструктуры и масштабирования. В будущем компаний намерена получить международные патенты и выйти на рынки сначала стран СНГ, затем - стран дальнего зарубежья.