Cisco предложила новую инфраструктуру для интернета будущего

Cisco анонсирует стратегию, направленную на содействие провайдерам коммуникационных услуг и веб-компаниям в подключении, защите и автоматизации сетей с целью предоставления более надежного и доступного интернета.

Во время пандемии люди, предприятия и госструктуры пользовались интернетом, чтобы продолжать свою деятельность. Интернет из важной услуги превратился в «дорогу жизни», по которой доставлялась информация и с помощью которой люди связывались друг с другом. Вынужденная удаленная работа и онлайн-обучение привели к взрывному росту числа видеоконференций. В сочетании с услугами дистанционной медицины, потоковым видео, играми и другими сервисами это дало 25-45-процентный всплеск интернет-трафика во многих регионах.

Сети справились с нагрузкой, но, по прогнозам Cisco, это лишь малая толика того, что ожидает нас в эпоху 5G, когда в 2023 г. к интернет будут подключены уже почти 30 млрд устройств. При этом три миллиарда человек до сих пор остаются без интернета, не имея доступа к жизненно важной информации, обучению и другим возможностям. Все это бросает новый вызов текущей архитектуре интернет и требует постоянного внимания и поддержки со стороны производителей сетевого оборудования.

«Последние пять лет Cisco занималась исследованиями и решением практических задач, направленных на содействие заказчикам в предоставлении интернет-услуг с максимальным качеством при одновременном повышении рентабельности, сокращении себестоимости и минимизации рисков, — говорит Джонатан Дэвидсон (Jonathan Davidson), старший вице-президент и генеральный менеджер группы крупномасштабных инфраструктур компании Cisco. — Помогая заказчикам принимать правильные решения касательно своих сетей, мы готовим мир к успешному подключению невиданного ранее числа пользователей, локаций и объектов. Пройдет десяток лет, и мы по достоинству оценим, что приняли вызов и вовремя обратили внимание на проблемы интернета».

Построение сетей для продвижения интернета в новые районы всегда было непростой задачей для сетевых операторов. Решая эту проблему, Cisco разработала инновационную архитектуру Converged SDN Transport, которая дает сервис-провайдерам возможность объединить множество сетей в общую экономичную и безопасную инфраструктуру общемирового масштаба.

Сегодня Cisco, стимулируя дальнейшее упрощение структуры интернета, предлагает решение Routed Optical Networking, предназначенное для свертывания оптических и IP-сетей. Применяя когерентные оптические модули Acacia, новейшие технологии сегментной маршрутизации и Ethernet VPN, а также используя новые возможности Cisco Crosswork Cloud, операторы смогут строить гибкие, эффективные, простые в эксплуатации сети, способные поддерживать тот уровень трафика, который ожидается с распространением 5G.

Вместе с ведущими провайдерами коммуникационных услуг и веб-компаниями, такими как Altibox, AWS, Facebook, Google Cloud, Microsoft Azure, Deutsche Telecom, Rakuten, SFR, Telenor, Telia Carrier, Telstra, Vodafone и др. Cisco разрабатывает «строительные блоки» интернета будущего для повышения эффективности, маневренности и рентабельности.

Представив в 2019 г. сетевую полупроводниковую архитектуру Silicon One™, Cisco предложила заказчикам программируемые микросхемы, предназначенные для повышения операционной эффективности и наращивания скорости и емкости в преддверии эпохи 5G. Всего лишь за 15 месяцев Cisco значительно расширила платформу Silicon One, сначала включавшую одно решение для маршрутизации, и представила линейку из 10 сетевых чипов (устройств), поддерживающих скорости от 3,2 Тбит/сек до 25,6 Тбит/с и предназначенных в том числе для рынка мультитерабитной коммутации. Теперь это самые высокопроизводительные полупроводниковые чипы коммутации и маршрутизации из имеющихся на рынке. Cisco представила новый шлюз Cloud Native Broadband Network Gateway для проводных сетей сервис-провайдеров, вошедший в линейку облачных широкополосных маршрутизаторов для кабельных и мобильных сетей. Он открывает путь к унифицированному решению управления абонентами, еще больше упрощая и повышая эффективность операций сервис-провайдеров и позволяя им предлагать инвариантные к доступу сервисы, которые не зависят от того, где ими пользуются абоненты.

Новейшая линейка маршрутизаторов Cisco 8000 теперь производится на базе чипов Cisco Silicon One Q200, обеспечивающих общую емкость до 14,4 Тбит/сек и открывающих путь веб-маршрутизаторам 32/64 x 100G.

Новые линейные платы и шасси для маршрутизаторов Cisco Aggregated Service Router (ASR) 9000 и Network Convergence System (NCS) 500 и 5500 повышают емкость и обеспечивают сокращение операционных издержек и капитальных вложений.

Новый функционал контроллера Crosswork Network Controller (CNC) упрощает заказчикам управление решением Cisco Routed Optical Networking.

Решение Crosswork Cloud получило новое приложение Traffic Analysis, которое обеспечивает комплексную визуализацию точек обмена трафиком. Traffic Analysis предлагает действенные рекомендации по оптимизации трафика на границе сети, чтобы не допускать ухудшения обслуживания заказчиков.

Комплекс Cisco Business Critical Services предназначен для плавной трансформации и перехода к решениям Cisco Routed Optical Networking и Cloud Native Broadband. Консультации по сетевой архитектуре и планированию реализации помогают заказчикам ускорить миграцию и устранить риски. Новые опции в рамках услуг Specialized Expertise Scrum Services и Expert-as-a-Service предлагают доступ к мощной аналитике и еще большую гибкость при выборе необходимых средств для ускорения преобразований.