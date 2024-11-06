Создатель Firefox увольняет треть сотрудников и закрывает подразделение борьбы за свободный и открытый интернет
Mozilla Foundation уволил 30% сотрудников и сократил правозащитное подразделение, создававшееся для борьбы за свободный и открытый интернет. Компания жертвует этим направлением работы под «неумолимым натиском перемен», чтобы сконцентрироваться на спасении своего веб-браузера Firefox, который несколько лет подряд теряет рыночную долю.
Увольнения в Mozilla Foundation
Mozilla Foundation, некоммерческая структура создателя веб-браузера Firefox, уволил 30% своих сотрудников и полностью ликвидировал правозащитное подразделение, которое боролось за свободный и открытый Интернет, выяснил TechCrunch.
В электронном письме, отправленном всем сотрудникам в конце октября, исполнительный директор фонда Набиха Сайед (Nabiha Syed) сообщила, что отделы адвокатуры и глобальных программ «больше не являются частью нашей структуры». При этом большая часть деятельности Mozilla ранее была сосредоточена на защите конфиденциальности, инклюзивности и децентрализации технологий, а также на «создании более безопасного и прозрачного опыта работы в Интернете для всех».
«Mozilla Foundation реорганизует команды для повышения гибкости и влияния, поскольку мы ускоряем нашу работу, чтобы обеспечить более открытое и справедливое техническое будущее для всех нас. К сожалению, это означает прекращение части работы, которую мы исторически выполняли, и ликвидацию связанных ролей, чтобы больше сосредоточиться на будущем», — говорится в заявлении компании, предоставленном TechCrunch.
Под натиском перемен
По данным источника издания, в Mozilla Foundation работало около 120 сотрудников. В мае 2024 г., когда Mozilla Foundation на своем сайте поздравила медиаюриста Набиху Сайед с назначением на должность исполнительного директора, в сообщении говорилось, что она будет курировать штат из более чем 100 штатных сотрудников и годовой бюджет в размере $30 млн.
Руководитель отдела коммуникаций Mozilla Foundation Брэндон Боррман (Brandon Borrman) подтвердил изданию информацию об увольнениях под «неумолимым натиском перемен».
«Чтобы ориентироваться в этом перевернутом с ног на голову, отвлекающем времени, требуется предельная концентрация — и иногда приходится прощаться с отличной работой, которая помогла нам продвинуться так далеко, потому что она не поможет нам достичь следующей вершины. Высокие цели требуют трудного выбора», — написала Сайед в обращении к сотрудникам компании.
Это вторая череда увольнений в Mozilla в 2024 г. В феврале другое подразделение — Mozilla Corporation, как писал Bloomberg, сократило около 60 рабочих мест или около 5% штата. Сокращения коснулись в основном отдела разработки продуктов.
Тогда компания заявляла, что Mozilla начала расширять свой продуктовый портфель в последние годы, в то время как ее флагманский продукт Firefox продолжал терять долю рынка. Компания «намерена перераспределить ресурсы в пользу таких продуктов, как Firefox Mobile, где есть существенные возможности для роста и создания лучшей модели для отрасли».
Mozilla в России
Firefox за последние два года потерял значительную часть своей доли рынка и в нашей стране, хотя ее и без того нельзя было назвать высокой.
Mozilla присоединилась к антироссийским санкциям и в середине марта 2022 г. из браузера Firefox исчез поисковик «Яндекса» — его вычистили отовсюду, даже из окна выбора поисковых систем, а тем, у кого он был установлен в качестве поисковика по умолчанию, Mozilla заменила его на Google. Также были удалены поисковики Mail.ru и OK.ru.
В феврале 2022 г. доля Firefox на российском рынке браузеров составляла 4,53%, по данным StatCounter. К концу мая 2024 г. она упала до 3,3%.