У браузера Firefox радикально изменился дизайн. Видео

Mozilla пересмотрела интерфейс Firefox в сторону упрощения. Под нож отправились многие элементы оформления, включая привычные многим пользователям. Часть функций убрали, другие рассортировали по новым меню. Вернуться к прежнему дизайну пока еще можно, но в будущих версиях эту возможность могут убрать.

Новый Firefox

Mozilla выпустила браузер Firefox 89 со значительно модернизированным интерфейсом. Внешний вид обозревателя – основное, над чем разработчики трудились в этой версии. Апдейт доступен для Windows, Linux и macOS.

Обновленный интерфейс получил кодовое название Proton, и его основная концепция заключается в упрощении пользования браузером и облегчении его внешнего вида. Те пользователи, которым редизайн не придется по вкусу, смогут вернуть прежний интерфейс. Для этого нужно вписать в адресной строке «about:config», перейти на эту вкладку и установить параметр «browser.proton.enabled» в значение «false». Пока неизвестно, планируют ли разработчики оставлять эту возможность в следующих релизах браузера.

В новом Firefox 89 есть цветная тема оформления

В новом интерфейсе Firefox 89 обновлены все пиктограммы значков. Также пересмотрена основная палитра цветов, плюс разработчики привели к единому стилю оформления различные элементы. Вкладки на соответствующей панели теперь имеют скругленные углы и не сливаются с нижней гранью.

Панель вкладок выглядит более легкой

Неактивные вкладки больше никак не выделяются на фоне активной. У них по умолчанию больше нет рамок – они появляются только при наведении на них курсора мыши.

Firefox – это один из старейших современных браузеров. Он разрабатывается с 2002 г. тогда как тот же Chrome впервые появился в 2008 г. По данным StatCounter, на апрель 2021 г. доля Firefox на мировой арене составляла 3,36% против 3,37% у Microsoft Edge, 18,43% у Apple Safari и 64,73% у Google Chrome.

Новое меню и упрощенные уведомления

Основное меню браузера, вызываемое кнопкой с тремя полосками в правом верхнем углу интерфейса, получило радикальные изменения. Разработчики сильно упростили его, убрав все редко используемые элементы. Той же участи удостоились и устаревшие пункты.

Основное меню существенно сократили

Контекстные меню тоже подверглись упрощению. Оставшиеся элементы разработчики перегруппировали.

После этого создатели добрались и до всплывающих окон уведомлений. По их мнению, они были слишком массивными, а их информативность была не на достаточно высоком для них уровне. Итогом стали новые диалоговые окна подсказок, информация в которых подается в более сжатом виде.

Сравнение нового вида уведомлений (справа) со старым

Количество уведомлений тоже сократилось. Теперь все они будут отображаться по центру экрана.

Менее функциональная адресная строка

В Firefox 89 адресная строка лишилась части своих функций, которые могли быть удобны некоторым пользователям. Теперь в ней нет меню «…», также известного как «Page Actions».

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В старых версиях браузера оно позволяет добавлять страницу в закладки, отправлять ссылку в Pocket, закреплять вкладки и выполнять ряд других действий. В Firefox 89 все эти функции сохранились, однако искать их теперь придется в других частях элемента. Для примера, чтобы сделать скриншот, теперь нужно нажать на любом месте страницы правой кнопкой мыши – появится контекстное меню, куда и переехала эта функция.

Пользователям придется привыкать к новому расположению привычных функций

Зато теперь в адресной строке есть встроенный калькулятор. В версии 89 он отключен, и активировать его надо на вкладке «about:config» (параметр «suggest.calculator»). Позже разработчики добавят в адресную строку еще и конвертер величин.

Больше безопасности

Поработав над интерфейсом Firefox, разработчики пересмотрели режим приватного просмотра. Теперь в нем по умолчанию активирован алгоритм полной защиты файлов Cookie, он же Total Cookie Protection. В предыдущих версиях он включался только в режиме строгой блокировки нежелательного контента.

Ролик Mozilla обо всех изменениях в новом Firefox

Это означает, что теперь каждый сайт, открываемый в приватном режиме, получает собственное изолирование хранилище Cookie-файлов. Это сделано для того, чтобы сайты не могли отслеживать перемещение пользователей по другим страницам.

Также разработчики переделали стартовое меню, которое увидят пользователи, только что установившие браузер или обновившие его до версии 89. Оно предложит выбрать Firefox браузером по умолчанию и даст выбор из четырех тем оформления.

Первая тема – это системная. Она учитывает настройки ОС при оформлении окон и прочих интерфейсов. Вторая тема – светлая, а третья – ожидаемо темная. Последний стиль оформления браузера получил название Alpenglow. Это цветная тема для любителей многочисленных ярких оттенков.

Помимо украшательств, Firefox получил и исправления ошибок. Разработчики закрыли 16 уязвимостей, шесть их которых помечены как опасные.