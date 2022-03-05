Apple, Google, Microsoft и Mozilla начали борьбу, чтобы их браузеры стали показывать интернет одинаково

Интернет-гиганты и их браузеры

Apple, Google, Microsoft и Mozilla, а также консалтинговые компании Bocoup и Igalia договорились совместными стараниями добиваться повышения совместимости популярных веб-браузеров.

Усилия группы будут направлены на то, чтобы современные веб-приложения выглядели и вели себя одинаково в различных браузерах, вне зависимости от программной или аппаратной платформы. Это, как ожидается, значительно упростит работу веб-разработчиков, которые сейчас вынуждены учитывать особенности каждого браузера и адаптировать под них свои приложения.

В рамках инициативы создан инструментарий для оценки качества реализации современных веб-стандартов под названием Interop 2022. Он включает тесты 18 актуальных веб-технологий. Среди них: каскадные слои, цветовые пространства и цветовые функции CSS, прокрутка, CSS Grid Subgrid. Выбор технологий для тестирования и доработки обусловлен наличием жалоб на проблемы их реализации со стороны как рядовых пользователей, так и профессиональных веб-разработчиков.

Работы у разработчиков браузеров полно: ни один из браузеров стабильной ветки не проходит тест даже на 70%

Участниками проекта запущена платформа для проверки стабильных и экспериментальных версий Chrome, Edge, Firefox и Safari. С ее помощью можно отслеживать то, как со временем улучшается поддержка «проблемных» технологий, ошибки в реализации которых приводят к несовместимости различных обозревателей.

Так, на момент публикации данного материала самую высокую оценку имеет Firefox, причем как стабильный (69%), так и экспериментальный (74%). Chrome может похвастать показателями в 61% и 71% соответственно, Safari – 50% и 73%.

Впервые в полном составе

Примечательно, что это едва ли не первый случай в истории интернета, когда к проекту такого рода присоединяются сразу все ключевые игроки рынка браузеров.

«Впервые все основные поставщики браузеров и другие заинтересованные стороны собрались вместе, чтобы решить основные проблемы совместимости обозревателей, выявленные веб-разработчиками», – говорится в сообщении, опубликованном на портале web.dev от имени сотрудников Google Рэйчел Эндрю (Rachel Andrew), Филиппа Ягенштедта (Philip Jägenstedt) и Роберта Наймана (Robert Nyman).

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В 2019 г. был дан старт похожей инициативе – Compat 2021, которая должна была сосредоточиться на пяти главных «болевых точках» поддержки CSS в браузерах, однако тогда в состав группы не вошли разработчики из Apple.

Как отмечает The Register, в данной ситуации компаниям, которые приходятся друг другу прямыми конкурентами, удалось найти «точки соприкосновения», поскольку решаемые в рамках Interop 2022 задачи связаны в первую очередь с достижением корректного и единообразного отображения интерфейса веб-приложений в различных браузерах. Попытки же добиться повсеместного внедрения в обозреватели каких-либо функциональных возможностей нередко воспринимаются вендорами с безразличием или даже в штыки, в особенности, когда они затрагивают существующую бизнес-модель компании.

Напомним, что Google и Microsoft развивают собственные браузеры на базе проекта с открытым исходным кодом Chromium (движок Blink) – Chrome и Edge. Собственный обозреватель есть у Mozilla – Firefox (движок Quantum) и Apple – Safari (WebKit).

Согласно данным Statcounter, по состоянию на февраль 2022 г. упомянутые выше программы входят в первую четверку наиболее популярных в мире инструментов для навигации в Сети и суммарно занимают более 90% на глобальном рынке. Так, на долю Chrome приходится 62,78%, Safari – 19,3%, Firefox – 4,2%, Edge – 4,05%.