Firefox превращается в новый Chrome. Браузер зря расходует гигабайты оперативной памяти

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Пользователи браузера Firefox, в начале апреля 2020 г. обновившегося до версии 75, заметили стремительный рост потребления им оперативной памяти. В этом плане он обогнал даже Google Chrome, и Mozilla пока не спешит решать данную проблему.

Новая версия – новые проблемы

Браузер Firefox после обновления до версии 75 резко увеличил потребление оперативной памяти. Для стабильной работы ему теперь требуется больше RAM, чем Google Chrome, известному своей расточительностью в плане расхода памяти компьютера.

С проблемой, пишет ресурс SoftPedia, столкнулись пользователи Reddit. Участник сообщества vatican_cameos01 19 апреля 2020 г. сообщил, что на его компьютере обновленный Firefox после отключения всех расширений и закрытия всех вкладок занимал 500 МБ памяти, тогда как Chrome расходовал не более 350 МБ.

Компьютер vatican_cameos01 работает на базе Ubuntu 19.10, а его тема на Reddit на момент публикации материала собрала более 120 комментариев. Большинство ответивших выразили схожее мнение, в том числе и пользователь ALTAiR916, заметивший, что на его ПК с 4 ГБ оперативной памяти Chrome расходует ее значительно более эффективно, нежели обновленный Firefox. Пользователь veryloudmonstercat добавил, что на его компьютере с 16 ГБ оперативной памяти Firefox неоднократно приводил к зависанию операционной системы – при открытии 100-150 вкладок он «захватывал» весь объем памяти, не оставляя ничего самой ОС.

Потребление памяти Firefox 75 при закрытых вкладках и отключенных расширениях

Релиз Firefox 75 состоялся 7 апреля 2020 г. Незадолго до этого, как сообщал CNews, Firefox уступил второе место в рейтинге популярности браузеров, которое он занимал с января 2016 г., обозревателю Microsoft Edge.

Решения пока нет

На момент публикации материала представители Mozilla никак не реагировали на жалобы пользователей. На Reddit создано несколько тем, связанных с неумеренным аппетитом Firefox, в которых пользователи приводят ряд базовых инструкций по устранению этой проблемы. Рост недовольства указывает на то, что эти методы не помогают.

Даже 10 ГБ оперативной памяти Firefox может быть недостаточно

Между тем, проблема неуемного потребления оперативной памяти преследует Firefox годами и затрагивает не только компьютеры на базе Ubuntu. К примеру, еще в начале апреля 2018 г. пользователь Reddit под псевдонимом ImNotOxeis сообщал, что его Firefox при одной открытой вкладке может расходовать до 4 ГБ RAM на ПК под управлением Windows 10. Перезапуск браузера помогал, но ненадолго – сразу после него браузер «резервировал» 1,5 ГБ памяти и через несколько минут «отъедал» прежние 4 ГБ. В мае 2019 г. был зафиксирован случай, когда Firefox и вовсе потреблял 10 ГБ памяти под Windows 10 сразу после своего запуска.

Mozilla не может решить проблему

Следует отметить, что Mozilla предпринимает попытки по «усмирению» своего браузера, но видимого результата они пока не приносят. Так, в марте 2019 г. она добавила в экспериментальную версию Firefox (67) механизм выгрузки неактивных вкладок. Правда, сделала он это спустя почти восемь лет после того, как эта идея была впервые предложена сообществом.

Не каждый ноутбук сможет «потянуть» столь прожорливый браузер

Разработчики Firefox решили, что при нехватке памяти вкладки должны выгружаться в строго определенном порядке, таким образом, не создавая неудобств пользователю. В первую очередь закрывались вкладки, которые не были закреплены и не воспроизводили звук. Затем – закрепленные, но не проигрывавшие аудио. Последними освобождались те, которые воспроизводили звук.

Впрочем, придуманное решение практически сразу доказало свою неэффективность. В июне 2019 г. выяснилось, что добавленная в стабильную ветку функция работает не так, как того ожидали разработчики. Оказалось, что в версии для Windows браузер неправильно оценивал размер доступной оперативной памяти, в результате чего Firefox «убивал» вкладки, когда в этом не было никакой нужды. По этой причине от использования механизма выгрузки неактивных вкладок по умолчанию пришлось временно отказаться.

Так было не всегда

Перерасход оперативной памяти присутствовал и в ранних версиях браузера Mozilla – от него в начале прошлого десятилетия страдали пользователи, установившие на свой ПК Firefox 5 или Firefox 6. В сентябре 2011 г. Mozilla решила эту проблему – она выпустила Firefox 7, потреблявший на 20-30% меньше памяти, чем Firefox 6. В некоторых случаях, по заявлениям разработчиков, сокращение потребления памяти доходило до 50%.

В июне 2017 г. вышел Firefox 54 – первая полностью многопроцессная и более быстрая (в сравнении с предыдущими релизами) версия этого браузера. В ней разработчикам удалось оптимизировать расход оперативной памяти так сильно, что новый Firefox оставил Chrome далеко позади в этом плане.

По данным тестов Mozilla, версия Chrome для Windows требовала на тот момент в 1,77 раза больше оперативной памяти, чем 64-битная версия Firefox, и в два раза больше, чем 32-битная версия. В macOS Chrome использовал в 1,36 раз больше памяти, чем 64-битный Firefox, и в 1,42 больше, чем 32-битный.