Резко выросли зарплаты приезжих программистов в США

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В ИТ-компаниях США фиксируется рост средней зарплаты специалистов, в том числе и программистов, прибывших в страну из-за рубежа по рабочей визе H-1B. В Apple всего за девять месяцев она подскочила почти на $50 тыс., в Microsoft – приблизительно на $20 тыс. Однако из-за запретов Дональда Трампа новые иностранные ИТ-специалисты не смогут попасть в США как минимум до конца 2020 г.

Ценность сотрудников растет

Зарплаты программистов, прибывших в США из других стран по визе H-1B и работающих в крупных ИТ-компаниях, показали значительный рост. Как пишет ресурс Dice, это происходит во многих компаниях с мировым именем.

К примеру, в октябре 2019 г. средняя зарплата приезжих программистов в Google, Microsoft и Apple составляла, соответственно, $138 тыс., $125 тыс. и $120,3 тыс. По итогам июля 2020 г. этот показатель в тех же компаниях подскочил до $142 тыс., $143,5 тыс. и $168 тыс. Наибольший рост зафиксирован в Apple, наименьший – в Google.

Зарплаты иностранных ИТ-специалистов выросли, но их количество из-за запретов Трампа расти пока не будет

Этот показатель оказался заметно выше в сравнении со «средней» зарплатой технолога в размере $94 тыс., согласно отчету Dice о зарплатах технических специалистов в первом полугодии 2020 г. В то же время средние зарплаты иностранных специалистов, в целом, теперь находятся на уровне зарплат разработчиков программного обеспечения в крупных ИТ-компаний. Для примера, младший инженер-программист (entry-level software engineer) получает $155,8 тыс. в Microsoft, $167,8 тыс. в Apple и $180,6 тыс. в Google.

Что такое «виза H-1B»

H-1B – это один из видов американской визы, позволяющих гражданину другой страны находиться на территории США. Этот вид выдается иностранным специалистам с высшим образованием, в первую очередь, ИТ-специалистам, и позволяет им не только жить но еще и работать в США.

H-1B не считается иммиграционной визой. В то же время иностранные граждане, получившие ее, также получают право приобретать недвижимость в США и претендовать на постоянный вид на жительство в этой стране.

Чтобы иметь возможность получить H-1B, у человека должен быть диплом, подтверждающий наличие у него степени бакалавра. Ежегодно США выдавали до 65 тыс. виз H-1B таким специалистам, и 20 тыс. виз могли получить обладатели магистерской степени в США. Получив такую визу, иностранные граждане могут рассчитывать на право занимать различные должности в американских компаниях на срок до шести лет.

Как ИТ-компании привлекают специалистов с визой H-1B

ИТ-гиганты нередко нанимают иностранных специалистов из различных отраслей, приехавших в США по визе H-1B, путем их переманивания, к примеру, из консалтинговых компаний. Так, согласно согласно данным из Министерства труда США, используя этот подход, Apple привлекла 2274 рабочих с визой H-1B, а Google переманил 889 специалистов.

Запрос виз H-1B компаниями США в 2019 году (Reuters)

Не исключено, что основным мотиватором смены места работы для таких людей был именно рост зарплаты. Для сравнения, в консалтинговой компании Accenture средняя зарплата работников с визой H-1B составляет около $96,4 тыс., в Tata Consultancy Services – $68 тыс., в Capgemini – $89,9 тыс. Тот же показатель в консалтинговом направлении бизнеса ИТ-компании IBM равен приблизительно $86,7 тыс.

Как Дональд Трамп сокращает число иностранных специалистов в США

Визы H-1B выдавались иностранным специалистам на протяжении многих лет, однако действующий президент США Дональд Трамп (Donald Trump), ставший главой государства 8 ноября 2016 г., решил в корне изменить это. Его целью было привлечение внимания крупных компаний не к иностранным специалистам, а к отечественным – американским.

Как сообщал CNews, еще 10 ноября 2016 г. Трамп заявил о своих планах по повышению стоимости получения этой визы, что, по его словам, должно было значительно проредить поток соискателей.

В мае 2019 г. CNews писал о новых способах сокращения числа иностранцев, желающих въехать в США по визе H-1B, реализованных американскими властями в 2018 г. Они стали чаще отказывать соискателям на получение этой визы – в 2018 г. отказ получили 24% иностранцев.

Для сравнения, в 2017 г., в первый год президентства Трампа, процент отказов не превышал 13%. Аналитики объяснили столь взрывной рост числа отказов тем, что усилия Трампа по «возвращению американцам рабочих мест» начали приносить свои плоды.

Апогея борьба Трампа с въездом иностранных специалистов на территорию США достигла в конце июня 2020 г. Он полностью приостановил выдачу рабочих виз как минимум до конца 2020 г., и эта ограничительная мера может быть продлена и в 2021 г.

Введенный Трампом запрет не затрагивает тех, кто уже получил визу и находится в США. Свое решение глава государства снова объяснил стремлением обеспечить лучшие условия трудоустройства для американцев.

Пока неизвестно, как новый запрет отразится на зарплатах иностранных специалистов в американских ИТ-компаний.

Реакция ИТ-гигантов США на новые визовые ограничения

В компании Amazon назвали новые визовые ограничения «недальновидными»: «Запрет въезда в страну высококвалифицированных специалистов и содействие восстановлению экономики Америки ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность Америки. Ценность высококвалифицированных визовых программ очевидна, и мы благодарны многим сотрудникам Amazon со всего мира, которые приехали в США, чтобы внедрять новые продукты и услуги для наших клиентов».

Гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai), который сам является иммигрантом из Индии, заявил в своем аккаунте Twitter: «Иммиграция внесла огромный вклад в экономический успех Америки, сделав ее мировым лидером в области технологий, и Google – компанией, которой она является сегодня. Разочарован сегодняшним указом – мы будем продолжать поддерживать иммигрантов и работать над расширением возможностей для всех».

Гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки (Susan Wojcicki), чей отец бежал из коммунистической Польши в 1949 г., также осудила новую иммиграционную политику: «Иммиграция занимает центральное место в истории Америки, а также в истории моей семьи. Моя семья избежала опасности и нашла новый дом в Америке. Сундар Пичаи прав – мы в YouTube присоединяемся к Google в поддержке иммигрантов и работе над расширением возможностей для всех».