США прекратили выдачу рабочих виз ИТ-шникам

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В поисках внутренних резервов

США объявили о приостановке процесса выдачи ряда временных рабочих виз страны до конца 2020 г., в том числе, для ИТ-сотрудников. Ограничительная мера, которая вступит в силу с 24 июня 2020 г., и, по мнению властей страны, поможет сохранить рабочие места для граждан США в условиях пандемии.



В документе «О приостановлении въезда иностранцев, представляющих риск для рынка труда США после вспышки коронавируса», опубликованном на официальном сайте президента США Дональда Трампа (Donald Trump), также отмечается, что запрет на выдачу новых рабочих виз не затронет тех, кто уже получил визу и находится в США.

Под распоряжение о блокировке подпадают визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников, в том числе, ИТ-специалистов, а также H-4 – для их супругов. По оценке американского онлайн-портала CNet, примерно три четверти из 85 тыс. виз H-1B, выделяемых каждый год, выдаются работникам сферы ИТ-технологий.

Помимо этого, также заблокирована выдача виз J-1 (научные сотрудники, преподаватели, участники программ культурного и рабочего обмена), виз L-1 (трансфер корпоративных руководителей) и виз H-2B (сезонные рабочие – например, строители, за исключением сферы общественного питания).

Запрет на выдачу этих видов виз для иностранных работников «при необходимости может быть продлен при необходимости», отмечено в документе.

Решение Трампа о блокировке въезда квалифицированных иностранных специалистов уже получило отрицательную оценку от ряда руководителей крупнейших ИТ-компаний США, в том числе, Facebook, Amazon и Microsoft.

Повод всегда найдется

Президент США Дональд Трамп последовательно проводит политику усиления как иммиграционных ограничений, так и въезда иностранцев по неиммиграционным рабочим визам, и это далеко не первый его запрет. В этот раз ввод ограничительных мер на въезд иностранных работников в США объясняется вспышкой безработицы вследствие коронавирусной инфекции.

Дональд Трамп запретил ИТ-специалистам въезд в США до конца 2020 года

«С марта 2020 г. компании США и их работники столкнулись с проблемами в связи с вирусной инфекцией COVID-19. В итоге безработица в США с февраля по май 2020 г. выросла почти в четыре раза. Несмотря на снижение уровня безработицы до 13,3%, что заметное меньше чем в апреле, миллионы американцев остаются без работы», – отмечается в документе.

«Американские рабочие конкурируют с иностранцами за рабочие места в каждом секторе нашей экономики, в том числе, с миллионами иностранцев, въезжающих в США для выполнения временной работы. Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими работниками. В обычных обстоятельствах управляемые программы для временных работников могут принести пользу экономике, но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые визовые программы представляют угрозу занятости американских рабочих», – заявил Дональд Трамп.

Президент США также отметил, что с февраля по апрель 2020 г. в стране на более чем 17 млн сократилось число рабочих мест в отраслях, куда обычно приглашаются иностранцы по визам H-2B. За этот же период в США потеряли работу более 20 млн работников, на должности которых приглашают иностранцев по визам H-1B/L. Кроме того, майский уровень безработицы среди молодых американцев, конкурирующих с получателями виз J-1, достигал 29,9% для 16-летних и 23,2% для возраста 20-24 лет.

Отдельным пунктом в документе отмечено, что госсекретарь, министр труда и министр национальной безопасности США могут вывести из-под этого ограничения иностранных работников, которые важны для правоохранительных органов, дипломатов или нацбезопасности США; которые оказывают медпомощь заболевшим COVID-19, участвуют в проведении медицинских исследований в США по COVID-19 или необходимы для содействия экономическому восстановлению страны.

Выборы-выборы…

Обозреватели американского интернет-портала VentureBeat отмечают, что Трамп, который в этом году баллотируется на второй президентский срок от республиканской партии (выборы президента традиционно пройдут в США в первый вторник ноября високосного года, то есть, 3 ноября 2020 г. – прим. CNews), позиционирует жесткую анти-иммиграционную политику в качестве одной из центральных позиций своей предвыборной платформы.

По данным The Wall Street Journal, полученным от высокопоставленного чиновника администрации Трампа, в этом году визовые ограничения затронут примерно 525 тыс. человек, в том числе, 170 тыс. держателей «грин-карт», которым запрещено въезжать в США с апреля 2020 г.

Эффект от ввода новых ограничений в ближайшее время будет минимальным, поскольку консульства США по всему миру и без того закрыты и не занимаются обычными процедурами по выдаче виз, отмечают в VentureBeat. Впрочем, для предвыборной программы Трампа эти визовые ограничения также не будут иметь значительно эффекта, поскольку нестабильная экономика и общенациональные протесты по поводу жестокости полиции затмевают эту проблему.

Реакция ИТ-компаний США на новые визовые ограничения

В компании Amazon назвали новые визовые ограничения «недальновидными»: «Запрет въезда в страну высококвалифицированных специалистов и содействие восстановлению экономики Америки ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность Америки. Ценность высококвалифицированных визовых программ очевидна, и мы благодарны многим сотрудникам Amazon со всего мира, которые приехали в США, чтобы внедрять новые продукты и услуги для наших клиентов».

Запрос виз H-1B компаниями США в 2019 году (Reuters)

Гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai), который сам является иммигрантом из Индии, заявил в своем аккаунте Twitter: «Иммиграция внесла огромный вклад в экономический успех Америки, сделав ее мировым лидером в области технологий, и Google – компанией, которой она является сегодня. Разочарован сегодняшним указом – мы будем продолжать поддерживать иммигрантов и работать над расширением возможностей для всех».

Гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки (Susan Wojcicki), чей отец бежал из коммунистической Польши в 1949 г., также осудила новую иммиграционную политику: «Иммиграция занимает центральное место в истории Америки, а также в истории моей семьи. Моя семья избежала опасности и нашла новый дом в Америке. Сундар Пичаи прав – мы в YouTube присоединяемся к Google в поддержке иммигрантов и работе над расширением возможностей для всех».

Представитель Facebook отметил, что Трамп пытается использовать пандемию для ограничения иммиграции, но тем самым делает восстановление экономики страны более трудным: «Америка - это страна иммигрантов, и наша экономика и страна выигрывают, когда мы призываем талантливых людей со всего мира жить, работать и вносить свой вклад в это. Сейчас это как никогда актуально».

«Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы присоединиться работать, платить налоги и вносить свой вклад в нашу глобальную конкурентоспособность», – заявила Джессика Эррера-Фланиган (Jessica Herrera-Flanigan), вице-президент Twitter по общественной политике и филантропии. – Одностороннее и неоправданное отторжение Америки от высококвалифицированных талантов является близоруким и наносит огромный ущерб экономической мощи Соединенных Штатов».