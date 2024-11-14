«Медоблако», российский разработчик решений для кросс-продаж, сменил название и вышел на рынок Казахстана

Российская ИТ-компания «Медоблако», специализирующаяся на разработке решений для розничных федеральных компаний в сфере кросс-продаж, объявляет о ребрендинге, смене имени и позиционирования. На данный момент ООО «Медоблако» переименовано в ООО «Кроссхаб» и работает под брендом Crosshub. По итогам ребрендинга компания планирует вырасти в прибыли на 30% за счет новых направлений. Об этом CNews сообщили представители Crosshub.

К настоящему времени завершены юридические процедуры, связанные с переименованием, а также готов брендбук с новым логотипом и дизайном. Общий процесс ребрендинга обойдется в более чем 80 млн руб. и будет полностью реализован до конца 2024 г.

Ребрендинг преследует две цели: во-первых, привести в соответствие название компании и ее нынешнюю деятельность, а во-вторых, подчеркнуть актуальное направление бизнеса — комплексную разработку решений для кросс-продаж партнеров. По сути, Crosshub развивает новую нишу на рынке — ServiceTech, по аналогии с FinTech, EdTech, FoodTech и т. п. Компания фокусируется на бизнес-модели B2B2C, в рамках которой клиенты, покупая продукт партнера, дополнительно получают доступ к программам Crosshub.

Crosshub (на тот момент «Медоблако») начал свой путь как стартап в 2013 г., предлагая медицинские программы в дополнение к банковским и страховым программам. Сейчас сервисы и услуги компании также доступны покупателям из других отраслей: авто, маркетплейсы, телеком, ретейл, туризм. На данный момент портфель включает более чем 100 lifestyle-сервисов, охватывающих различные сферы жизни: здоровье, семья, дом и авто, питомцы.

С 2022 г. компания является резидентом «Сколково», а в 2023 г. получила статус аккредитованной ИТ-компании. Главным ИТ-активом Crosshub является мультисервисная платформа «Кроссхаб», которая формирует пакеты услуг к продуктам банковского и других секторов и круглосуточно обеспечивает взаимодействие между клиентами, партнерами и провайдерами услуг. Платформа предоставляет покупателям доступ к разнообразным сервисам, например, по контролю параметров здоровья, ведению медицинской карты, генетическому обследованию по смертельно опасным заболеваниям, геймифицированной экономии коммунальных услуг, уходу за автомобилем, оказанию бытовых, ветеринарных услуг и т. д. С октября 2024 г. платформа включена в реестр российского ПО Минцифры.

Еще один компонент бизнес-модели Crosshub — обучение партнеров инструментам по развитию кросс-продаж. Так, отдельная команда делится экспертизой, какой пакет услуг Crosshub лучше подойдет продукту партнера, какой канал продаж для него использовать, а также как заинтересовать клиента приобрести ту или иную программу. Эксперты проводят тренинги под задачи конкретного партнера и его продукта, обучают сотрудников партнера в офлайн- и онлайн-режиме, а также организуют регулярные круглые столы по обсуждению текущих вопросов и спорных ситуаций.

«Сейчас компания обслуживает 2,3 млн клиентов, более того, к концу 2024 г. мы планируем перешагнуть оборот в 1 млрд руб. Мы сильно выросли благодаря постоянному следованию нашей главной ценности — созданию wow-эффекта во всех аспектах работы компании: начиная с того, как мы кастомно разрабатываем продукты под задачи каждого партнера, заканчивая тем, как обслуживаем его клиентов. По результатам ребрендинга мы намерены вырасти в прибыли на 30% за счет новых направлений. Такой темп компания собирается держать на протяжении ближайших трех лет», — сказала Анна Пчелинцева (Вдовина), CEO компании Crosshub.

Последние два года Crosshub масштабируется и осваивается на территории стран СНГ, в частности, на рынке Казахстана. На данный момент на развитие бизнеса выделено около 15% ресурсов. Основная цель — вместе с крупными розничными компаниями предложить их клиентам доступ к сервисам и услугам, которые будут учитывать их культурные особенности. Сейчас Crosshub сотрудничает с ретейлером бытовой электроники Technodom, а к концу 2025 г. компания планирует реализовать партнерства с крупнейшими банками, страховыми организациями и автодилерами Казахстана.