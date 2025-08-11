Разделы

Crosshub Кроссхаб Медоблако

Crosshub - Кроссхаб - Медоблако

CROSSHUB — разработчик решений в сфере кросс-продаж и резидент Сколково

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 916 457 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 916 457 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 916 457 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Crosshub и «МегаФон» запускают программу по защите персональных данных клиентов 1
14.11.2024 «Медоблако», российский разработчик решений для кросс-продаж, сменил название и вышел на рынок Казахстана 7

Публикаций - 2, упоминаний - 8

Crosshub и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9481 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7223 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 738 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8303 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5519 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 104 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1934 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4732 1
Пчелинцева Анна 2 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 1
Казахстан - Республика 5706 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5729 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1115 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 94 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 504 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2389 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5331 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9286 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
