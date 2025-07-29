На Wildberries теперь можно заказать готовую еду из сети ресторанов FoodBand

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) подключила нового партнера в рамках направления FoodTech — сеть ресторанов доставки FoodBand. Заказать готовые блюда из меню сети уже можно на сайте и в мобильном приложении маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

FoodBand — сеть ресторанов, специализирующихся на доставке пиццы и роллов. Компания работает с 2013 г. и обслуживает более 250 тыс. жителей всей Москвы ежемесячно. Кроме пиццы с самыми разнообразными начинками, в меню FoodBand представлены также роллы, вок, поке и др.

В меню сети, представленном на онлайн-витрине Wildberries, — около 250 позиций. Все блюда готовятся на кухнях партнера непосредственно перед отправкой и доставляются силами FoodBand.

На старте услуга будет функционировать по всей Москве, включая ряд районов в Московской области, в которых уже работают кухни партнера. Заказ можно оформить в любое время суток — доставка FoodBand работает круглосуточно. Минимальная сумма заказа составляет 990 руб., а стоимость доставки — 149 руб.

Данное сотрудничество реализуется по модели «Витрина экспресс» (EDBS), при которой партнер реализует самостоятельно приготовление, хранение и доставку готовой еды до дома или офиса клиента, а Wildberries выступает цифровой витриной для размещения товарных карточек.

Wildberries объявила о запуске экспресс-доставки готовой еды из ресторанов в начале июля 2025 г. На данный момент сервис доставки блюд масштабируется: маркетплейс уже готовит подключение пула ресторанных партнеров, чтобы предоставить клиентам больше возможностей для заказа еды.