Summit Group: малый бизнес уже охотнее готов платить за кибербезопасность

Доля предпринимателей, выделяющих средства на борьбу с киберугрозами, выросла за год более чем вдвое. В попытке похитить деньги или получить важные данные мошенники все чаще стали атаковать не только обычных граждан или крупные корпорации, но и малый бизнес. Так, согласно совместному исследованию сервиса заемного финансирования для предпринимателей «Финтим» и компании «ИТ-центр», доля субъектов малого и микробизенеса, столкнувшихся с попытками кибермошенничества хотя бы единожды в январе-августе 2025 г., составляет 12%, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 г. (5%). Об этом CNews сообщили представители Summit Group.

Исследование построено на результатах опроса владельцев малого и микробизнеса из разных регионов России и сфер в сентябре 2025 г.

Процент «удачных» для мошенников инцидентов (когда им удалось получить доступ к данным/деньгам и иным интересующих им объектам), согласно ответам респондентов, остается на уровне 2024 г., достаточно низком – не более 1%.

Вместе с тем, в 2025 г. в несколько раз выросло число предпринимателей, задумывающихся над обеспечением кибербезопасности своего бизнеса.

Так, по результатам опроса, доля предпринимателей, у кого это направление выделено отдельно (пусть даже на начальном уровне), в т.ч. на реализацию мер по повышению кибербезопасности «есть бюджет» (выделяются денежные средства) составила 6% (годом ранее – 2%). Больше половины опрошенных предпринимателей (66%) не рассматривают пока для себя таких изменений.

Из них, в первую очередь, по следующим причинам: 54% – ограниченные ресурсы и иные приоритеты (приоритетом остаются другие траты – аренда, налоги, оборудование, траты на поекты развития); 26% – уверенность, что «этот вопрос меня не коснется»; 10% – затрудняются с ответом.

Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group (группа компаний, владеющих сервисом «Финтим»): «В целом, мы замечаем, что предприниматели стали с большей готовностью тратить средства на защиту от киберугроз. Однако есть нюансы. Так, специализированные решения должны быть простыми в использовании (без сложных интеграций, постоянных донастроек, высокого уровня понимания их работы на стороне приобретателя), доступным по цене (большинство опрошенных отмечают стремление уложиться с несколько тыс. рублей в месяц), интегрированным с другими сервисами, которые уже используют (например, «кассой» или СRM-решениями). В целом, полагаем, что тренд на рост доли предпринимателей, кто все-таки выделяет средства на защиту от киберугроз усилится и в следующем году динамика сохранится».