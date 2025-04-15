«Нанософт» объявляет операционные результаты за I квартал 2025 года

Публичное акционерное общество «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов, объявляет операционные результаты деятельности за I квартал 2025 г., завершившийся 31 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Выборочные операционные результаты (по данным управленческой отчетности за январь-март 2025 года на базе РСБУ)

Отгрузки за I квартал 2025 г. составили 746 млн руб., показав рост на 28% относительно аналогичного периода 2024 г.

Группа продолжает делать фокус на продажах ключевого экосистемного продукта – платформы nanoCAD – и линейки вертикальных продуктов, построенных на ее базе. В частности, рост отгрузок продуктов nanoCAD за I квартал 2025 г. составил 31% год к году, а их общая доля в отгрузках за квартал составила 87% (657 млн руб.).

Доля продаж вертикальных решений за I квартал 2025 г. выросла на 8 п.п. по сравнению с I кварталом 2024 г., составив 23%.

Общее количество проданных лицензий снизилось на 7% год к году.

Данная динамика отражает переход к новой модели продаж продуктов «Нанософт»: от продажи базового ПО платформы nanoCAD с опцией покупки дополнительных модулей к модели продаж конфигураций, включающих три (nanoCAD Standart) или шесть модулей (nanoCAD Pro).

Продажи Платформы nanoCAD без модулей снизились на 47% год к году, при этом продажи конфигурации nanoCAD Standart выросли на 138%, а конфигурации nanoCAD Pro на 65%, что в итоге позволило продемонстрировать вышеупомянутые темпы роста отгрузок в денежном выражении.

Таким образом, несмотря на снижение числа проданных лицензий в натуральном выражении, рост среднего чека за счет продаж платформы nanoCAD в более дорогостоящих конфигурациях транслируется в увеличение отгрузок в денежном выражении.

Доля продаж срочных лицензий осталась на высоком уровне и составила 87%.

Для обеспечения дальнейшего развития продуктов группа продолжает активно укреплять свою команду высококвалифицированными специалистами.

Количество сотрудников «Нанософт» на конец I квартала 2025 г. составило 407 человек, при этом доля ИТ-специалистов составила 53%, что на 4 п.п. выше показателей I квартала 2024 г.

Андрей Серавкин, генеральный директор ПАО «Нанософт»: «Результаты I квартала 2025 г. демонстрируют устойчивость нашей бизнес-модели и эффективность выбранного стратегического курса. Мы последовательно развиваем нашу ключевую платформу nanoCAD, расширяя ее функциональность и выводя вертикальные решения на качественно новый уровень. Это позволяет нам не только наращивать объем отгрузок, но и улучшать их структуру с точки зрения маржинальности и устойчивости. Мы видим, что рынок позитивно реагирует на изменения в продуктовой линейке, а высокий уровень вовлеченности и удовлетворенности клиентов подтверждает правильность предпринятых шагов. Эти результаты дают нам уверенность в том, что 2025 г. станет для группы годом дальнейшего роста и укрепления позиций на рынке инженерного ПО».