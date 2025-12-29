«Нанософт» подводит итоги 2025 года: массовый переход на nanoCAD, расширение портфеля отраслевых решений, запуск продуктов на базе ИИ

Компания «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО, подводит итоги 2025 г. Главный результат: экосистема nanoCAD готова к замене зарубежных решений для проектирования. Активная клиентская база платформы приближается к 10 тыс. юридических лиц, что подтверждает успешный массовый переход отечественных предприятий на российские решения. Кроме того, в 2025 г. ПАО «Нанософт» стало первой в России публичной компанией в сфере инженерного софта. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Комплексное предложение для строительства, успешные внедрения и адаптация под российские операционные системы

Важной вехой в развитии экосистемы nanoCAD стало завершение формирования комплексного решения для информационного моделирования в гражданском строительстве — в 2025 г. выпущена новая версия nanoCAD BIM Строительство с конфигурациями «Архитектура» и «Конструкции». Инвестиции в разработку специализированных BIM-решений позволили отечественному бизнесу осуществлять безболезненную миграцию с импортных продуктов на продукты «Нанософт».

Примерами успешного применения продуктов «Нанософт» делятся такие компании, как «Газпром Проектирование», «Институт «Стройпроект» (входит в «ГК Нацпроектстрой») , «Мечел-Инжиниринг», «НижневартовскНИПИнефть», ОЭЗ «Кулибин», ДСК «Автобан», «Атлас Майнинг», «Оргэнергострой», Группа «Красцветмет», ГК «Алгоритм», «Гипроводстрой» и многие другие.

В 2025 г. вышли версии продуктов линейки nanoCAD для российских операционных систем Astra Linux, Alt Linux, AlterOS и «Ред ОС».

Расширение отраслевого портфеля: от землеустройства до лазерного сканирования

Успешно развивается направление землеустройства с продуктами nanoCAD GeoniCS и новой разработкой nanoCAD Землеустройство для оформления топопланов.

Флагманский продукт nanoCAD «Облака точек» для обработки данных лазерного сканирования становится стандартом технологичных строительных компаний. Об этом в интервью Cnews рассказал Никита Лопатин, менеджер по цифровой оценке качества Setl Group.

Осенью 2025 г. рынку представлен TDMS Фарватер Web — новое решение с веб-интерфейсом для сквозного управления проектно-строительным документооборотом.

Событие года в области машиностроения: nanoCAD «Механика PRO 2.0»

2025 год — период системной работы над машиностроительным направлением. Ключевым итогом стал выход nanoCAD «Механика PRO 2.0» — комплексного решения, охватывающего полный цикл задач: от 3D-моделирования до выпуска документации по ЕСКД.

Специализация для промышленности. Добавлен специализированный функционал для проектирования емкостного оборудования, аппаратов и трубопроводов, востребованный в нефтегазохимии.

Умные инструменты. Появились инструменты автоматизированного проектирования болтовых соединений, Мастер трасс трубопроводов, расширенные возможности 3D-моделирования.

Работа с данными. Улучшена поддержка импорта из зарубежных САПР, расширены возможности расчета массовых характеристик.

Суверенная платформа. Важным шагом стал выход версии продукта для отечественных ОС семейства Linux (Astra Linux, «Ред ОС» и др.).

Искусственный интеллект в инженерии

Одним из самых перспективных направлений компания называет линейку NSR Specification для автоматизации работы с нормативами. В 2025 г. выпущены два ключевых модуля: NSR модуль семантического анализа (перевод нормативов в машиночитаемый формат) и NSR модуль семантического поиска (ноу-хау компании, QA-чат для автоматизации анализа технических и нормативных текстов с помощью технологии искусственного интеллекта). Их интеграция в САПР nanoCAD кардинально упрощает процессы проектирования и экспертизы.

Планы на 2026 год

В наступающем году фокус останется на развитии датацентричности, работе с большими данными и отраслевой специализации. Готовятся обновления всех ключевых продуктов. В частности, в составе платформы nanoCAD 2026 будет представлена nanoNODE — среда визуального программирования. В nanoCAD Облака точек появится автоматическая сегментация на основе нейросетей для интеллектуальной работы с 3D-данными.

Компания «Нанософт» ожидает роста спроса на BIM-решения в течение всего 2026 г., увеличения количества активных пользователей экосистемы nanoCAD и дальнейшего сокращения доли «трофейного» ПО в стране.