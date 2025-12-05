Получите все материалы CNews по ключевому слову
Карнилов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Карнилов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 104 1
|Нанософт 115 1
|Softline - Софтлайн 3260 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405634, в очереди разбора - 733466.
Создано именных указателей - 186704.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.