Проектное бюро UDM Lab перешло на nanoCAD

Проектное бюро UDM Lab перешло на российскую платформу nanoCAD. Это позволило организации оптимизировать этапы работы с технической документацией и повысить эффективность проектной деятельности.

Проектное бюро UDM Lab (Unique Design and Modeling Laboratory) специализируется на проектировании строительных конструкций, внутренних и наружных инженерных систем. В портфеле компании такие технологичные проекты как Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге и Концертный комплекс на федеральной территории «Сириус». Перед компанией стояла задача перехода с AutoCAD на отечественные аналоги в рамках курса на технологическую независимость. Этот шаг был продиктован необходимостью учитывать специфику российского рынка, повышать эффективность проектирования и предлагать клиентам актуальные инструменты. Для компании, предоставляющей комплекс услуг, включающий инженерные решения, подбор эффективного и современного инструмента был критически важным.

Ключевыми преимуществами, определившими выбор продуктов, стали возможность быстрого и комфортного перехода на российское ПО, автоматизация рутинных задач – таких как создание штампов, выносок и спецификаций – с возможностью разработки собственных скриптов, а также полная совместимость файлов с требованиями заказчиков и государственных экспертиз, включая поддержку формата DWG для взаимодействия с большинством CAD-систем. Немаловажным фактором стало и соответствие решения нормам ГОСТ и СП при оформлении проектной документации.

«Познакомившись с пробной версией nanoCAD, UDM Lab убедилась, что интерфейс платформы приближен к ранее используемому решению и интуитивно понятен, а значит – не потребуется долгое обучение сотрудников. Кроме того, новое решение отвечало всем функциональным требованиям. В результате с помощью платформы клиент смог ускорить процесс создания и редактирования чертежей для объектов различной сложности, а также снизить количество ошибок в документации, связанных с ручным вводом данных», – сказал Тимур Латышев, менеджер по развитию бизнеса «Нанософт» (департамент развития САПР, ГИС, научного и расчетного ПО) ГК Softline.

Внедрение nanoCAD привело к значительным улучшениям в работе проектного бюро. Благодаря платформе удалось ускорить создание и редактирование чертежей для объектов любой сложности и сократить количество ошибок в документации, вызванных ручным вводом данных. Единый формат работы упростил внутреннее взаимодействие между отделами, а поддержка формата DWG и широкое использование платформы клиентами обеспечили эффективную совместную работу. Все возникающие вопросы оперативно решались благодаря профессиональной технической поддержке «Софтлайн Решений» и прямому взаимодействию с вендором через личный кабинет.

«Хотя миграция на nanoCAD потребовала переработки наших шаблонов и блоков, переход прошел комфортно и быстро. Большинство наших клиентов также используют эту платформу, поэтому для нас было важно обеспечить эффективную совместную работу с ними. Благодарим команду “Софтлайн Решений” за профессиональную техподдержку, с помощью которой мы быстро решали все возникающие при переходе вопросы, а вендора – за оперативное и прямое взаимодействие через личный кабинет», – отметил Дмитрий Карнилов, руководитель направления автоматизации проектирования UDM Lab.