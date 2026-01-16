«Нанософт» выпустила новую версию платформы nanoCAD 26: меньше рутины, больше интеллектуальных инструментов

Компания «Нанософт» объявила о выходе платформы nanoCAD 26 – новейшей версии, признанной САПР-платформы №1 в России для проектирования с прямой поддержкой формата *.dwg. Обновление сфокусировано на сокращении рутины, повышении точности и скорости ключевых операций моделирования и оформления чертежей. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Новая версия платформы упростит работу проектировщиков, сделав ее быстрее и точнее за счет сокращения рутины и интеллектуальной автоматизации. Она предоставит больше контроля и предсказуемости при работе со сложной геометрией и 3D-чертежами, а также позволит мгновенно находить точки пересечения без ручных правок. Повышенная точность построений и оптимизированный интерфейс ускорят выполнение стандартных операций. Процесс оформления станет более эффективным благодаря автоматическому приведению чертежей к единому стилю, быстрому разбиению таблиц и расширенным текстовым инструментам, что в целом обеспечит ускорение выпуска документации и ее безусловное соответствие стандартам.

Ключевые нововведения 26-ой версии

Интеллектуальные привязки. Новое поколение объектных привязок предоставляет больше контроля в 3D и 2D. Доступны расширенные настройки: ограничение срабатывания, подсветка, отображение всех точек, временные линии для дуг и привязка только к верхнему объекту в 3D.

Умные пересечения. Режим «Расширенное пересечение» автоматически находит точки пересечения, как если бы объекты были продлены, что экономит время на построение вспомогательной геометрии.

Высокая точность построений. Улучшен контроль углов и направлений. Теперь доступен выбор отсчета полярных углов (от оси X или последнего сегмента) и отслеживание направлений к габаритным точкам текстов.

Оптимизированный интерфейс. Ключевые диалоговые окна (настройки, печать, стили, менеджер листов, проверка стандартов и др.) были переработаны для более быстрого доступа к командам и настройкам.

Единый стиль оформления. Новая команда ConvMLeaderToUniversal позволяет конвертировать мультивыноски в универсальные выноски nanoCAD, обеспечивая единообразие чертежей.

Работа с большими таблицами. Команда sptblsplit автоматически разбивает большие таблицы на страницы, упрощая оформление и печать, особенно при интеграции с системами документооборота.

Улучшенные текстовые инструменты. Добавлены маскирование фона за текстом, сброс форматирования к стилю, автонумерация текстов и атрибутов, а также расширенные возможности выравнивания.

Соответствие стандартам оформления. Новые команды CENTERLINE и CENTERMARK позволяют мгновенно создавать осевые линии и маркеры центров без ручных построений.