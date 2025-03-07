Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с российской СУБД Postgres Pro

«Нанософт», разработчик инженерного программного обеспечения, и Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, укрепляют сотрудничество в области технологий. Компании подтвердили совместимость своих продуктов — платформы nanoCAD и СУБД Postgres Pro. Совместимость с Postgres Pro дополнит возможности платформы, повысит эффективность проектирования и улучшит процессы управления данными. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Платформа nanoCAD — инструмент для проектирования и моделирования объектов различной степени сложности. Открытый API-интерфейс позволяет создавать на базе платформы специализированные отраслевые приложения, а поддержка форматов *.dwg и IFC делает ее оптимальным решением для совмещения технологий САПР и BIM.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Совместимость платформы nanoCAD и Postgres Pro позволяет управлять данными в среде проектирования, что существенно повышает производительность работы и скорость доступа к актуальной информации. Платформа nanoCAD, инструмент для проектирования и моделирования, в сочетании с Postgres Pro позволяет автоматизировать процессы создания, хранения и обработки данных. Это способствует более эффективному взаимодействию между различными командами и системами. Кроме того, совместимость с Postgres Pro, входящей в реестр отечественного ПО и сертифицированной ФСТЭК, делает это решение привлекательным для государственных и коммерческих структур, ориентированных на импортозамещение и повышение безопасности данных.

«Совместимость c платформой nanoCAD создает надежное технологическое решение, которое к тому же полностью соответствует требованиям ФСТЭК, обладает высоким уровнем производительности и безопасности. СУБД Postgres Pro обеспечивает оперативный доступ к необходимым данным и эффективную работу с ними, что позволяет заказчикам автоматизировать рутинные процессы и повышать качество принимаемых решений», — отметил Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional.

Корректная и стабильная работа платформы nanoCAD 24.1 и платформы nanoCAD 25 в сочетании с СУБД Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise (версии 16, 17) подтверждена сертификатами совместимости, которые доступны в разделе «Центр загрузки» на странице продукта.