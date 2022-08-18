«Аскон» и «Тринитум» объявили о партнерстве

«Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения, и «Тринитум» (входит в группу компаний «Би питрон»), обладающая компетенциями интегратора ИТ-решений и опытом внедрения PDM/CAD/CAE/CAM-систем, заключили партнерское соглашение в целях ускоренного импортозамещения ИТ-решений в промышленности.

В соглашении намечены три направления совместных действий: замена 2D-систем, базирующихся на формате .dwg, с переходом на полноценное 3D-проектирование, комплексное импортозамещение программного обеспечения в контуре управления жизненным циклом изделия (PLM-контуре), внедрение отечественных решений для цифрового производства.

«Тринитум» предложит своим заказчикам PLM-комплекс «Аскон» и консорциума «Развитие», базирующийся на собственном импортонезависимом геометрическом ядре и проверенный в реальном производстве на тысячах промышленных предприятий.

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Все проекты внедрения будут опираться на PLM-методологию, которая обеспечивает управление информацией об изделии, ресурсах предприятия и рабочих процессах на всех этапах жизненного цикла изделия. Опыт применения данной методологии специалисты «Тринитум» наработали в таких отраслях как общее машиностроение, приборостроение, авиастроение, ракетно-космическая отрасль, судостроение. Экспертиза интегратора с доскональным знанием производственных процессов поможет заказчикам совершить переход к технологической независимости.