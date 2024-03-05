Российская САПР-платформа nanoCAD совместима с ОС «Альт»

Подтверждена совместимость российских ОС семейства «Альт» компании «Базальт СПО» с системой автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD».

На основании испытаний, проведенных компаниями «Нанософт» и «Базальт СПО», доказана корректная работа Платформы nanoCAD 23.1 с операционными системами «Альт Рабочая станция 10», «Альт Рабочая станция К 10» и «Альт Образование 10». Сертификат совместимости доступен в разделе «Центр загрузки» на странице продукта и в перечне совместимости на сайте nanoCAD.

Компания «Нанософт» — отечественный разработчик инженерного ПО — выпустила специальную версию платформы nanoCAD для работы в ОС «Альт».

Платформа nanoCAD — универсальная система, в которой можно создавать и простые чертежи, и сложные проекты со множеством вложенных документов. Используется для конструирования изделий в машиностроении, архитектурного проектирования, планирования инженерных сетей.

Промышленные предприятия, инженерные исследовательские центры и вузы получили отечественный программный комплекс для проектирования и моделирования объектов различной сложности.

Ранее платформу nanoCAD можно было использовать с ОС «Альт» через WINE — свободно распространяемое приложение для установки на UNIX-подобные системы программ, предназначенных для ОС Windows. Такой способ доставлял пользователям определенные неудобства. Специальная версия платформы позволяет работать надежно и без потери производительности.

«Специальная версия Платформы nanoCAD для ОС “Альт” — надежный САПР-инструмент для пользователей, привыкших работать с российским ПО. Современный, с широким спектром возможностей функционал платформы позволяет успешно решать множество инженерных задач. Мы благодарим коллег из “Базальт СПО” за сотрудничество и рассчитываем продолжать его. Совместные разработки не только обеспечивают наших заказчиков удобным импортонезависимым ПО, но и дают стимул к развитию новых инициатив, особенно среди молодого поколения специалистов», — сказал Сергей Спирин, руководитель отдела внедрения и интеграции базовых продуктов компании «Нанософт».

«В вузах и колледжах нам часто задавали вопросы о совместимости ОС семейства “Альт” с nanoCAD, ведь студентам важно осваивать именно те программные продукты, которые предстоит использовать в работе. “Нанософт” предоставил эту возможность, — отметил заместитель генерального директора «Базальт СПО» Алексей Новодворский. — В дальнейших планах “Нанософт” — расширить перечень поддерживаемых процессорных архитектур. В “Базальт СПО” эта работа ведется давно, мы готовы сотрудничать при выпуске версий для различных аппаратных платформ. Уверен, что при массовом появлении новой вычислительной техники сможем создать совместные решения, востребованные в промышленности и инженерных центрах».