САПР-платформа nanoCAD Plus совместима с ОС Astra Linux

Группа компаний Astra Linux, разработчик защищенных ОС и средств виртуализации, и компания-производитель САПР-систем «Нанософт» объявляют об успешном завершении серии тестов совместимости операционной системы Astra Linux Common Edition и отечественной платформы для проектирования и моделирования объектов nanoCAD Plus в среде Wine 6.8.

Программный продукт nanoCAD Plus представляет собой профессиональный инструмент для проектирования и моделирования объектов различной степени сложности. Благодаря открытому API-интерфейсу на базе nanoCAD создаются специализированные отраслевые приложения. Среда Wine — свободное программное обеспечение, позволяющее пользователям UNIX-подобных операционных систем использовать 16-, 32- и 64-битные приложения, изначально созданные для Microsoft Windows, при этом установка самой ОС не требуется.

В ходе проверочных работ была произведена инсталляция САПР-платформы nanoCAD Plus версии 20.1 x64 в среде Wine 6.8 (staging) на рабочее место под управлением ОС Astra Linux, запущенной с ядрами generic и hardened. Функционал САПР-платформы nanoCAD Plus адаптирован и готов к использованию. Удобство и скорость работы в среде Wine, не уступает классической работе под управлением ОС Windows, т.к. система поддерживает 3D-ускорение в среде Astra Linux с обоими ядрами.

Результаты тестирования подтвердили работоспособность и корректность функционирования программного стека.

«Спектр решений, совместимых с ОС Astra Linux, пополнился отечественным инженерным ПО, что открывает новые возможности для промышленного использования систем автоматизированного проектирования на отечественной ОС и во многом способствует импортозамещению промышленного сектора» — отметил Роман Мылицын, руководитель отдела перспективных исследований ГК Astra Linux.