Разделы

Цифровизация
|

Создано приложение для моделирования технологических схем на платформе nanoCAD

С помощью компонента СПДС платформы nanoCAD и среды API MultiCAD его команда разработала собственный продукт «Промпроектор», предназначенный для создания технологических схем по принципу BIM. Первым пользователем приложения стала компания «РИОС-Инжиниринг», которая уже опробовала новое решение при моделировании технологической схемы для установки реформинга бензина.

На данный момент продукт получил две итерации. Первая, выпущенная в начале 2025 г., позволяла выполнять несложные задачи технологического проектирования и предоставляла инструментарий для работы с инженерными данными. Одним из пилотных проектов для первой версии «Промпроектора» стало создание схемы замены нескольких насосов. На этом этапе в приложении была реализована следующая функциональность: создание контура противоаварийной защиты (ПАЗ); автоматическая актуализация изменений; централизованная обработка инженерных данных; автоподбор класса водопровода.

Полный набор инструментария для выпуска первой версии продукта разработчики нашли в компоненте СПДС для платформы nanoCAD.

Следующим этапом эволюции «Промпроектора» стало расширение его возможностей с помощью API MultiCAD.

«Вокруг программных продуктов "Нанософт” создан API, который позволяет обращаться к нашим объектам, работать с ними, программным способом управлять данными внутри платформы и отдельных вертикальных решений, — сказал Денис Ожигин, технический директор «Нанософт». — В целом SDK построен на современном технологическом стеке, основанном на C++, C# и ActiveX (COM), а также поддержке различных скриптовых языков LISP, VB.NET, Ruby, JavaScript, Python, TypeScript и т.д. Специализированный же API MultiCAD предназначен для создание пользовательских объектов и расширенных инструментов оформления (размеров, таблиц, выносок и т.п.)».

Во второй итерации «Промпроектора» была реализована следующая функциональность:

«Умная технологическая схема». Программа распознает участки схемы, незаполненные исполнителем, и «подсвечивает» их на чертеже. По словам разработчика, данный функционал в том числе помогает в коммуникации с заказчиком в части сбора исходных данных.

Менеджер блокировок. Решение в автоматическом режиме создает контуры блокировок, обеспечивает быструю навигацию с удобными «прыжками» к конкретным элементам контура, проверяет их корректность.

Связь объекта технологической схемы с документацией. При разработке технологической части проекта обрабатывается огромное количество данных. Часто проектировщики забывают, по какой причине для детали или узла был выбран тот или иной параметр, например, задано определенное давление. Данная функция позволяет сформировать весь перечень обоснований в момент создания проекта и вернуться к ним в нужный момент: открыли dwg, нажали на объект, узнали всю связанную с ним информацию.

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование
импортонезависимость

Доработанный базовый функционал компонента «СПДС» Платформы nanoCAD по использованию типовых преднастроенных технологических схем. Он позволяет использовать преднастроенные схемы, создавать свои и делиться библиотеками в виде хml-файлов.

Экспорт инженерных данных в форматы pdf, word и excel. Функция позволяет проводить быструю пакетную печать чертежей, трансформировать табличные данные в программы офисного пакета.

Экспорт инженерных данных из технологической модели в любые документы. Функция широкого применения, которая, в частности, позволяет в автоматическом режиме переносить данные из модели в опросный лист заказчика.

Интерактивные pdf-модели, содержащие всю совокупность инженерных данных, которые заложил проектировщик на этапе проектирования. Каждый объект имеет примечания, к которым можно обратиться, чтобы узнать, что, к примеру, находится под клапаном.

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет
цифровизация

Ключевой метрикой при оценке эффективности нового программного обеспечения стала скорость работы над технологической схемой установки реформинга бензина. В целом при помощи нового ПО технологическая часть была сделана за три месяца силами шести проектировщиков.

Кроме того, с помощью нового ПО автоматизируются такие сложные задачи, как сквозная нумерация приборов КИП по заданным правилам и автоматизация подбора класса трубопровода по параметрам среды.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как проходила одна из крупнейших миграций с VMware на финансовом рынке

Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

CNews Analytics опубликовал топ-35 поставщиков BPM-систем

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще