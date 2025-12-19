Разделы

Инженерная графика выходит за рамки аудитории: nanoCAD и НИУ «МЭИ» запускают проект интерактивных образовательных плакатов

Компания «Нанософт» представляет новый образовательный проект – серию интерактивных плакатов по инженерной графике на базе отечественного программного обеспечения nanoCAD. Плакаты размещены в учебных аудиториях и коридорах вуза, создавая постоянную визуальную среду для обучения. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Новый формат учебных материалов сочетает наглядность традиционных стендов с преимуществами цифровых технологий. Каждый плакат содержит QR-коды, отсканировав которые студенты получают мгновенный доступ к дополнительным ресурсам: пошаговым видеоурокам, 3D-моделям для детального изучения, электронным методичкам и тестовым заданиям.

Ключевые преимущества проекта

Доступность. Обучение продолжается за пределами лекций. Студент может в любой момент обратиться к материалу, просто отсканировав код.

Наглядность. Связь двумерных чертежей с интерактивными 3D-моделями ускоряет понимание сложных проекций и узлов.

Популяризация отечественного ПО. Студенты с первого курса осваивают работу в полнофункциональной российской САПР nanoCAD, что формирует актуальные профессиональные компетенции.

Модернизация образовательной среды. Вуз получает современный технологичный инструмент, интегрированный непосредственно в учебное пространство.

«Для нас важно, чтобы студенты не только осваивали теорию, но и "жили" в профессиональной среде. Эти плакаты не просто украшение стен, а постоянно действующий справочник и навигатор по курсу инженерной графики. Проект наглядно показывает, как цифровые решения могут трансформировать классический учебный процесс», – сказал Константин Александрович Плешанов, заведующий кафедрой моделирования и проектирования энергетических установок.

Стратегическая цель «Нанософт» – формирование экосистемы для подготовки инженерных кадров. Развитие подобных инициатив с вузами-партнерами способствует глубокой интеграции современных цифровых инструментов в образовательные программы, что в перспективе укрепляет кадровый потенциал высокотехнологичных отраслей России.

«Размещение в МЭИ – это пилотный проект, который задает новый стандарт оформления образовательного пространства. Мы планируем тиражировать этот успешный опыт и в других технических университетах страны», – сказал Олег Олегович Егорычев, директор программ развития для образовательных и научных организаций компании «Нанософт».


