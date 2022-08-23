«Трилайнсистемс» вывела на рынок первую в России гражданскую автоматическую систему позиционирования мобильных спутниковых антенн

Новая отечественная разработка для мобильных систем спутниковой связи — SOTM (Satcom-on-the-Move, спутниковая связь в движении) — позволяет за пять минут навести антенну на спутник и получить максимальный уровень сигнала. Контроллер компании «Трилайнсистемс», первого в стране коммерческого производителя антенн спутниковой связи, дешевле зарубежных аналогов и особенно необходим в России, где у каждого пятого отсутствует доступ в интернет, а мобильная связь обеспечена лишь на 20% территории. Об этом CNews сообщили представители «Трилайнсистемс».

Такие системы крайне нужны представителям различных профессий, работающих в не охваченных связью регионах страны, от телевизионщиков до геологов, нефтяников, буровиков. Привычное использование SOTM обычно требует определенных навыков от оператора, поскольку, в отличие от «больших» антенн, для их успешной работы необходимо ручное наведение на спутник. Для неспециалистов это часто превращается в серьезную проблему. Новый российский контроллер ее решает, позволяя быстро и точно наводить мобильную «тарелку» на сателлит.

Контроллер автоматизации позиционирования КАН-М-1

«Существуют различные системы подобного ассистирования, — сказал Павел Зубенко, генеральный конструктор «Трилайнсистемс», — но в основном они предназначены для военного использования с понятными ограничениями, в том числе по цене (очень дороги). Доступные же для мирного применения устройства достаточно сложны и капризны, к тому же чувствительны к внешним факторам — погодным условиям и прочему. Изначально мы делали полевое решение для одного из крупных клиентов — нефтетранспортной компании, которая нуждалась в надежной системе спутниковой связи в труднодоступных местах, где проходит трубопровод. Контроллер автоматизации наведения для малых антенн мы создали всего за три месяца, и он отлично показал себя на практике в суровых условиях. Поэтому мы решили масштабировать этот проект для всего российского рынка».

Разработанный «Трилайнсистемс» контроллер автоматизации позиционирования КАН-М-1 помогает развернуть и настроить антенны спутниковой связи FlyAway, VSAT и других, давая оператору возможность быстро и качественно выполнить ручное наведение. Простота использования определяется наличием всего одного датчика, который жестко крепится к любой части антенны. После несложной калибровки по горизонту контроллер готов к работе.

Небольшой (размером с блокнот) прибор в металлическом ударопрочном корпусе способен работать в любых климатических условиях (от –40 до +45 °С), питается от перезаряжаемого литийионного аккумулятора и применим на антеннах размером от 0,5 до 2,4 м. На экран выводятся простые команды для оператора, вроде «лево», «право», «выше» и «ниже». Следуя им, можно всего за пять минут сориентировать антенну с погрешностью позиционирования не более 0,5 градусов как по углу места, так и по азимуту (при условии учета магнитного склонения). Без такого контроллера процесс может занимать до 40 минут, причем при работе опытного специалиста. Для России такой прибор по возможностям и соотношению между ценой и качеством не имеет аналогов.

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«Трилайнсистемс» — российский разработчик и производитель антенных систем земных станций спутниковой связи. Более десяти лет компания создает спутниковые антенны.

Основные направления деятельности «Трилайнсистемс» –разработка и производство передовых антенных систем спутниковой связи; разработка и производство передовых систем для наведения и обогрева средств спутниковой связи; разработка и производство специализированного оборудования для средств спутниковой связи, а также реализация комплексных проектов строительства / модернизации спутниковых телепортов, спутниковых сетей связи и телевидения.