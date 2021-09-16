Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода

Робототехнический стартап Tubot (входит в группу компаний «ТехноСпарк» при участии «Сигма.Новосибирск») провел демонстрационные испытания на объекте нефтедобычи месторождения Среднеобской нефтегазоносной области Ханты-Мансийского автономного округа.

В исследовании использовался трубопровод диаметром 219 мм и толщиной стенки 10 мм с поворотами, ответвлениями, вертикальными и горизонтальными сегментами. Участки со сложной геометрией позволили подтвердить заявленные производителем диагностического комплекса технические характеристики.

Для внутритрубной инспекции Tubot использует одну точку входа, что сокращает стоимость диагностических работ и позволяет проводить их чаще. Открытый доступ к трубам при такой инспекции не требуется.

Полученная информация о состоянии металла и характере повреждений позволяет прогнозировать срок службы трубопровода, а также делать точечный ремонт там, где планировались затраты на замену целого участка.

Внутритрубная диагностика, которую осуществляет Tubot, выявляет большинство причин аварий, предотвращая: экологический ущерб, риск для работающего персонала, потерю ресурса, репутационные издержки, штрафы, издержки на ликвидацию аварии и восстановление трубопровода, простой трубопровода. Внутритрубная диагностика также выявляет участки с остаточным сроком службы, позволяя осуществлять локальный ремонт вместо сплошной замены труб. При проведении внутритрубной диагностики не требуется вскрывать полностью трубопровод и освобождать его от изоляции.

Продуктовая линейка Tubot в скором времени будет расширена роботами для трубопроводов диаметром от 75 мм и до 1 500 мм и набором модулей: тяговыми, очистными, диагностическими, ремонтными и другими. Роботы могут быть в взрывозащищенном исполнении и проходить участки до 500 м, осуществляя телеметрию в реальном времени.