Разделы

Техника
|

Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода

Робототехнический стартап Tubot (входит в группу компаний «ТехноСпарк» при участии «Сигма.Новосибирск») провел демонстрационные испытания на объекте нефтедобычи месторождения Среднеобской нефтегазоносной области Ханты-Мансийского автономного округа.

В исследовании использовался трубопровод диаметром 219 мм и толщиной стенки 10 мм с поворотами, ответвлениями, вертикальными и горизонтальными сегментами. Участки со сложной геометрией позволили подтвердить заявленные производителем диагностического комплекса технические характеристики.

Для внутритрубной инспекции Tubot использует одну точку входа, что сокращает стоимость диагностических работ и позволяет проводить их чаще. Открытый доступ к трубам при такой инспекции не требуется.

Полученная информация о состоянии металла и характере повреждений позволяет прогнозировать срок службы трубопровода, а также делать точечный ремонт там, где планировались затраты на замену целого участка.

Внутритрубная диагностика, которую осуществляет Tubot, выявляет большинство причин аварий, предотвращая: экологический ущерб, риск для работающего персонала, потерю ресурса, репутационные издержки, штрафы, издержки на ликвидацию аварии и восстановление трубопровода, простой трубопровода. Внутритрубная диагностика также выявляет участки с остаточным сроком службы, позволяя осуществлять локальный ремонт вместо сплошной замены труб. При проведении внутритрубной диагностики не требуется вскрывать полностью трубопровод и освобождать его от изоляции.

Продуктовая линейка Tubot в скором времени будет расширена роботами для трубопроводов диаметром от 75 мм и до 1 500 мм и набором модулей: тяговыми, очистными, диагностическими, ремонтными и другими. Роботы могут быть в взрывозащищенном исполнении и проходить участки до 500 м, осуществляя телеметрию в реальном времени.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом

Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете

Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер

Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения

В России на деньги государства построен крупный завод электроники

Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021