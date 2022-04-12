Новое решение Multichannel ASD для расширения аспирационной системы пожарной сигнализации

В семействе продуктов Securiton для аспирационной пожарной сигнализации появилось простое и экономичное решение Multichannel ASD для расширения числа каналов извещателей ASD 535. С его помощью можно увеличить их количество с одного и двух до четырех и восьми соответственно, а сами извещатели оснащаются трубным коллектором для расширения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Немаловажно, что данное решение для системы пожарной сигнализации позволяет извещателю определить канал «тревоги» – для этого потребуются блок индикации REK 511 и дымовой датчик SSD535-x. Данные о состоянии оборудования можно увидеть в системе FidesNet или с помощью ПО NetSoft, а для удобства точного расчета системы имеется специальное ПО PipeFlow.

Высокой точности определения места задымления можно достичь путем увеличения числа каналов аспирационных извещателей системы пожарной сигнализации. Новое решение Multichannel ASD компании Securiton AG позволяет расширить количество каналов извещателя ASD 535-1/3, который в базовой комплектации имеет одну трубу, а также двухтрубного извещателя ASD 535-2/4 до четырех и восьми соответственно, с помощью блока концентрации воздушных потоков (трубного коллектора). Такое решение позволит с минимальными затратами получить адресную СПС, обеспечивающую надежную защиту большей по площади территории.

Спроектировать аспирационную систему любого масштаба можно с помощью специального ПО PipeFlow. Этот программный инструмент позволяет рассчитать параметры системы пожарной сигнализации и наиболее оптимально сконфигурировать трубопровод, в том числе асимметричного типа, а также создавать отчеты. Кроме того, данное ПО включает в себя удобный инструмент ASD Config для первоначальной настройки и дальнейшего обслуживания аспирационной пожарной сигнализации на базе извещателей ASD 535. Немаловажно, что программное обеспечение PipeFlow проверено ассоциацией VdS.

Multichannel ASD

Возможность определения канала, выявившего задымление, предусмотрено в Multichannel ASD. Для этого вместе с трубным коллектором, который устанавливается на трубы извещателей, используется специальный блок REK 511, а также дымовой датчик SSD535-x. Благодаря их совместной работе обеспечивается точное определение «тревожного» канала системы пожарной сигнализации, что позволяет своевременно принять меры по устранению возгорания. Данные о детекции дыма в каждой из четырех или восьми зон можно увидеть на экране компьютера через ПО NetSoft либо на дисплее аппаратно-программного комплекса в системе FidesNet, что особенно удобно для пользователя. Помимо этого, сигналы о пожаре могут передаваться непосредственно с реле блоков индикации REK511.

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Широкую область применения имеет система пожарной сигнализации на базе аспирационных извещателей ASD 535 и решения Multichannel ASD, поскольку представляет собой наилучшее решение для сверхраннего обнаружения пожара. Данное оборудование подойдет для различных помещений с высокими потолками и разнонаправленными воздушными потоками, таких как склады, центры логистики, атриумы, терминалы аэропортов и вокзалов, музеи и т.д. Кроме того, с помощью аспирационной системы пожарной сигнализации можно обеспечивать надежную защиту ЦОДов и серверных помещений.

Новое расширение Multichannel ASD доступно для заказа в компании «АРМО-Системы».