Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»

POS-терминалы «Атол Нео» 15/16 и «Атол Макс» 15/16 v2 официально признаны совместимыми с системой программ «1С:Предприятие 8» для работы в операционной системе Win 10. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сертификация была проведена совместно со специалистами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминалов в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Тестирование охватывало ключевые бизнес-сценарии: подключение контрольно-кассовой техники, передача фискальных данных, взаимодействие с периферийными устройствами и обработка кассовых операций.

Результаты испытаний подтверждают, что устройства «Атол Нео» и «Атол Макс» обеспечивают надежную интеграцию с «» без необходимости в глубокой технической настройке, что особенно важно для предприятий розничной торговли, сферы услуг и общественного питания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

Мир Android в опасности. Придумана кибератака, которую невозможно увидеть и распознать

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

Прокурор требует оштрафовать разработчика российского суперкомпьютера Абрамова за финансирование экстремизма

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще